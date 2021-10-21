 Опалення для бюджетників: коли з′явиться тепло у дитсадках і школах (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 22.10.2021

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Економіка

Опалення для бюджетників: коли з'явиться тепло у дитсадках і школах (відео)

Поки "Нафтогаз" обіцяє "супертерміново" владнати проблему з газом й опаленням бюджетних установ, школи, дитсадки і лікарні досі мерзнуть. Як виходять із ситуації у Тетіївські ОТГ на Київщині?

Коли буде тепло у школах і дитсадках України?

Коли буде тепло у школах і дитсадках України?

Домовленість між містами не піднімати тариф для населення і фіксована ціна на газ від "Нафтогазу" може лише частково врятувати зиму, що насувається. Але не зніме ОТГ із газової голки в цілому. У Тетієві тим часом утеплюють стіни школи тепловатою і заготовляють дрова для котельні. Місцева влада каже, що вони хотіли б також повністю перевести бюджетні установи на альтернативні види палива. Але компанії, які цим займаються, не завжди зацікавлені в таких дрібних об'єктах, як, наприклад, дитсадок "Берізка" в Тетієві.

 

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Докладно

Коли буде тепло у школах і дитсадках України?

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