Опалення для бюджетників: коли з'явиться тепло у дитсадках і школах (відео)

Домовленість між містами не піднімати тариф для населення і фіксована ціна на газ від "Нафтогазу" може лише частково врятувати зиму, що насувається. Але не зніме ОТГ із газової голки в цілому. У Тетієві тим часом утеплюють стіни школи тепловатою і заготовляють дрова для котельні. Місцева влада каже, що вони хотіли б також повністю перевести бюджетні установи на альтернативні види палива. Але компанії, які цим займаються, не завжди зацікавлені в таких дрібних об'єктах, як, наприклад, дитсадок "Берізка" в Тетієві.