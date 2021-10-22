Джерела енергії, які є альтернативними до традиційних, а саме викопного палива. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "альтернативні джерела енергії".

Альтернативні джерела енергії - джерела енергії, які є альтернативними до традиційних, а саме викопного палива. До альтернативних джерел енергії зараховують енергію сонця, вітру, води, біомаси, а також гарячих джерел (геотермальна енергетика). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.