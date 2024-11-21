Омбудсмен: Найбільша претензія - до Червоного Хреста

Офіс омбудсмена України незадоволений роботою Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) і Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця. Про це 20 листопада заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Укрінформ".

За його словами, найбільше претензій виникає щодо роботи до МКЧХ, який не фіксує обмеження доступу з боку РФ до українських полонених.

"Якщо вони кажуть, що їх не допускають росіяни, ми їм кажемо: "Де ви про це написали чи зафіксували?". Якщо цього немає - то вони погоджуються, що росіяни все виконують…", - пояснив Лубінець.

"Нейтральність не повинна прикривати неефективність"

Омбудсмен наголосив, що нейтральність МКЧХ "не повинна прикривати їхню неефективність".

Крім того, Лубінець звернув увагу, що до Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця офіційно входить російський Червоний Хрест. "І офіційно визнано, що національний Червоний Хрест РФ, наприклад, брав участь у незаконній депортації українських дітей. У нас визнано і підтверджено, що в порушення статуту Міжнародної федерації Червоного Хреста та Червоного Напівмісяця вони закрили очі на те, що російський Червоний Хрест вкрав майно українського Червоного Хреста у Криму і публічно ним послуговується. І жодної реакції ми від них не можемо добитися", - сказав уповноважений.

Водночас він додав, що претензій до роботи Національного товариства Червоного Хреста України немає, є "лише подяка".