Пошук зниклих безвісти військових: що робить Червоний Хрест?

19 листопада 2024 р.
Реклама
Згідно із Женевськими конвенціями, пошуком зниклих безвісти займається Бюро Центрального агентства МКЧХ. Воно співпрацює з Національними інформаційними бюро України та РФ. Тобто є посередником між ними. І поки національне інформаційне бюро не підтвердить статус полоненого, військовий чи цивільний вважається зниклим безвісти. Станом на сьогодні відкрито 39 тисяч таких справ. Утім, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненимикажуть, що "зниклий безвісти" - це не вирок. Адже станом на листопад з російського полону повернули 3767 українців, з яких чверть вважалися зниклими безвісти. Тож, це означає, що пошуки тривають.