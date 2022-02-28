Пошук зниклих безвісти військових: що робить Червоний Хрест?

Станом на листопад із російського полону повернули 3767 українців. З них чверть вважалися зниклими безвісти, тому родичів просять не втрачати передчасно надії. Які проблеми виникають під час пошуку рідних? І чому МКЧХ не має важелів впливу на Росію, щоб отримати доступ до усіх полонених?

Згідно із Женевськими конвенціями, пошуком зниклих безвісти займається Бюро Центрального агентства МКЧХ. Воно співпрацює з Національними інформаційними бюро України та РФ. Тобто є посередником між ними. І поки національне інформаційне бюро не підтвердить статус полоненого, військовий чи цивільний вважається зниклим безвісти. Станом на сьогодні відкрито 39 тисяч таких справ. Утім, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненимикажуть, що "зниклий безвісти" - це не вирок. Адже станом на листопад з російського полону повернули 3767 українців, з яких чверть вважалися зниклими безвісти. Тож, це означає, що пошуки тривають.