Олена Зеленська розповіла в Брюсселі про суперсилу українських жінок
Олена Зеленська розповіла про історії українських жінок на конференції "Жінки в конфліктах". Вона наголосила, що жінки не лише є жертвами війни Росії проти України, але захищають країну на рівні з чоловіками.
Олена Зеленська на конференції "Жінки в конфліктах"
Перша леді України Олена Зеленська вважає, що обличчя України у нинішній війні, яку веде Росія, є здебільшого жіночим. Про це вона заявила на конференції "Жінки в конфліктах", організованій 9 червня у Брюсселі президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, організацією "ООН Жінки" та ініціативою нобелівської лауреатки Наді Мурад.
Зеленська по відеозв'язку розповіла історії кількох українок, наприклад медсестри з Лисичанська Оксани Баландіної, яка втратила обидві ноги, підірвавшись на міні. Після цього вона, перебуваючи в лікарні, вийшла заміж за свого хлопця. Або 15-річної Лізи Чернишенко, яка вивезла з Попасної до Бахмута чотирьох дорослих. Вона керувала машиною після того, як обстрілом поранило водія. "Це тільки кілька історій, але можна сказати, що кожне життя у нашій країні тією чи іншою мірою зламане. Кожне життя сьогодні розділилося на "до" та "після". І можна сказати, що у нашої війни здебільшого жіноче обличчя", - цитує Зеленську кореспондент DW.
Українських жінок не можна називати просто жертвами війни
"Я впевнена, що нас, українських жінок, не можна називати просто жертвами. У кожної з нас є своя історія спротиву", - наголосила вона. Дружина президента нагадала, що більшість медиків, вчителів і соціальних працівників в Україні - це жінки. 50 відсотків підприємців і більше половини волонтерів - теж жінки. І у Збройних силах України роль жінок теж збільшується. За словами Зеленської, зараз в армії 37 тисяч жінок, причому понад тисяча з них уже стали командирами. "Для наших жінок армійська служба - це добровільний вибір, вони з честю тримають наші рубежі та воюють нарівні з чоловіками", - додала вона.
Своє вступне слово Зеленська завершила, запитавши "Яка ваша суперсила?" І вона відповіла: "Я - українка. Так, в українських жінок є суперсила: ми всі з України, ми - українки".
Це була друга конференція "Жінки в конфліктах". Цього разу на ній домінувала тема України. Крім першої леді, яка включалася відеозв'язком, у ній фізично взяла участь і віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, а генпрокурорка Ірина Венедіктова виступала віртуально.
За підсумками конференції ухвалили декларацію, де вказали, що конфлікти особливо уражають жінок. "Ми різко засуджуємо всі порушення міжнародного права, вчинені проти жінок і дівчат у всіх конфліктах (…) Ми нажахані свідченнями та повідомленнями про гендерне насильство, включно з пов'язаним з конфліктами сексуальним насильством і зґвалтуваннями, вчиненими проти жінок і дівчат в Україні, а також під час різних конфліктів і постконфліктних ситуацій, зокрема в Афганістані, Центральноафриканській Республіці, ДР Конго, Ефіопії, Іраку, Малі, Судані, Сирії", - зазначається у декларації.
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Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Олександра поїхала з Києва 23 березня. Зараз живе у Бергіш-Гладбаху: "Я хочу додому, але поки не можна. Іноді хочеться все кинути та поїхати до Києва, навіть якщо там бомблять. Тут важко - чужі люди. Я все одно повернуся, коли дозволять. Ми повинні зберегти якнайбільше українських життів, щоб потім відбудувати країну. Ця думка допомагає мені впоратися з ситуацією".
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Її спогади: "15 березня я вирішила, що треба їхати. Поруч підірвали метро. Я прокинулася від того, що стіни трясуться. О 7-й ранку я вийшла і додому більше не поверталася. 23 березня сіла на потяг до Львова. Ночувала у подруги. 26 березня Львів бомбили. Я сиділа в підвалі й думала: "Боже, дай дожити до завтра". У Львові дізналася, що волонтер возить до Богуміна. З Чехії поїхала до Німеччини".
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Олександра народилася у Кіровограді. 19 років жила у Києві. "Я мешкала у хорошому місці, в гарній квартирі, у будинку на Подолі, у старому місті, в історичному центрі. Працювала в IT-компанії", - розповідає вона. На фото: будинок у Києві на проспекті Лобановського, неподалік від бомбосховища, де під час обстрілів перебувала Олександра.
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Про перші дні війни, проведені у підвалі, вона згадує так: "На третій день їжа почала закінчуватися. У мене не було сил навіть гумку для волосся зав'язати. У підвалі був туалет і умивальник, можна було помити посуд, але душ прийняти не можна. У підвалі весь час сидиш, усе затікає". На фото: Олександра на підземному паркмайданчику в Києві.
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
"У Німеччині всі допомагають. Волонтери дали одяг, є гуманітарна допомога, їжа, щомісячна соціальна допомога. Для мене головна проблема - незнання німецької мови. У всіх відомствах без німецької важко. Якби я знала мову, я вже працювала б. У мене лише українська, російська, англійська. Незрозуміло, чи я надовго тут", - каже жінка в інтерв'ю DW.
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Олена виїхала з дітьми з Київської області 10 березня. Нині живе у Кельні: "Я народилася на Донеччині. Авдіївка - моя батьківщина. Ми прожили під обстрілами вісім місяців у 2014-2015 роках. І тут... 24 лютого. Боже, я ніколи б не повірила, що війна... Одну війну закінчили б. Я була в шоці, просто не могла повірити". У селищі Клавдієво-Тарасове Олена жила з 2015 року.
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Про перші два тижні: "У самому селищі російських військових не було. Але поруч Буча, Макарів, Бородянка… Там уже обстріли були страшні. З усіх боків були російські чи українські військові, і вони через нас перестрілювалися. Я вирішила, що краще зберу валізи і поїду. Залишитися - усім ризикувати. Не тільки життям, а й здоров'ям - своїм і дітей. Можуть скалічити, можуть зґвалтувати".
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Олену з дітьми вивезла незнайома сімейна пара своєю машиною. "Чули, що можуть бути російські блокпости: якщо не сподобається машина, може початися обстріл. Стан - груда нервів. Не знала, як посадити дітей. Всередині на задньому сидінні поставили рюкзаки, хоча розуміли, що від куль це не врятує. Виїхали, дякувати Богу, тихо. На дорогах лежали трупи в українській військовій формі".
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
"Я перейшла кордон біля Перемишля. Нас відвезли до табору для біженців. У Польщі приймали дуже добре. У таборі були волонтери з різних країн. Звичайні люди на своїх машинах. Знайшла перекладача, він познайомив мене з хлопцями з Німеччини. Пауль і Тім - з Кельна. Я вирішила їхати до Німеччини. На фото: черги за гуманітарною допомогою в Київській області.
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Олена вважає, що їй дуже пощастило. "Раніше ніколи не була тут, але це була єдина країна, куди я хотіла. Пауль і Тім допомогли мені знайти житло. Тут я почуваюся добре і спокійно. Думаю, що ми залишимося в Німеччині. Діти пішли до німецької школи, вивчають мову, я також. Ми уже двічі тікали від війни, хочу, щоб мої діти виросли у спокійній обстановці", - каже жінка в інтерв'ю DW.
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Тетяна поїхала з Харкова 5 березня. Нині живе у Бонні. В Україні вона провела з дитиною три тижні під обстрілами. "Моя 10-річна донька була дуже налякана, часто плакала і весь час питала: "Мамо, я ж тут не помру?" Виїздити було страшно, але дивитись на дитину в такому стані сил більше не було", - розповідає жінка.
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Про свій від'їзд: "До Львова ми дісталися за п'ять днів, звідти - до Польщі. Польські прикордонники ласкаво посміхалися нам, постійно говорили, що ми тепер у безпеці, допомагали нести сумки. Волонтери зустріли нас із іграшками для дітей, гарячою їжею та цілими мішками предметів першої необхідності, пояснювали маршрути до Німеччини". На фото: донька Тетяни у бомбосховищі.
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
З Польщі Тетяна з дочкою вирушили до Німеччини: "Ми поїхали з великою валізою та кількома сумками. У Берліні на вокзалі ми ненадовго зайшли в магазин і залишили валізу на платформі. Коли повернулися, її вже не було. У Бонн ми прибули 11 березня. Нас з донькою безкоштовно поселили у невеликій кімнаті в готелі".
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Тетяна вдячна Німеччині та іншим європейським країнам за допомогу: "Хоча я перебуваю в безпеці, серце моє залишилося у Харкові, з рідними та близькими мені людьми. Щовечора я читаю новини про те, що знову бомбардували, що знову когось поранили і є убиті. Щоранку обдзвонюю тих, хто залишився, у сподіванні, що дадуть відповідь, скажуть, що з ними все добре".
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Під час зйомок донька Тетяни ховалась під ковдрою. "Моя дочка займається з психологом, у неї психологічна травма. Вона запитує, чи не нападе Росія на Німеччину. Нещодавно ми йшли вулицею і почули петарди. Вона притулилася до мене і кричала, що треба ховатися. Мої аргументи на неї не діють. Коли вона залишається в номері одна, то нерідко ховається у ванній", - розповідає жінка.
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Інна розповідає, що до Німеччини вона з Ксенією приїхала до знайомих, які запропонували тимчасово зупинитися у них. Діти навчаються зараз у своїх українських школах у режимі онлайн. Жінки вдячні усім, хто надавав їм допомогу житлом та речами, каже Інна.
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Ксенія та Інна виїхали з Одеси. "Ми живемо у незнанні, не маємо гадки, що далі буде. Ми чудово розуміємо, що нам доведеться відновлювати свою країну. Зрозуміло, що довгий час не буде роботи, постраждала економіка, до цього всі українці готові. Але ж якби якісь терміни були, а так виходить, що ніхто не розуміє, що далі робити, це найскладніше", - кажуть вони.
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
В інтерв'ю DW Ксенія згадує: "24 лютого пролетіло над нашим будинком. Швидше за все, збивали ракети. Ми досі боїмося цих звуків. Діти можуть їх забути, але ми ніколи не забудемо. У місті почалася паніка. У магазинах люди змітали усе, на заправках - черги. Я зателефонувала кумі. Ми побігли купувати продукти, памперси. Спали всі у нас вдома в коридорі на підлозі. На машині виїхали до Придністров'я".
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
У Придністров'ї Ксенія та її кума Інна прожили два тижні. "Через те, що Придністров'я надто проросійське, чоловіки сказали нам їхати звідти, - каже Інна. - Дорогою зламалася машина, ночували в Румунії, Угорщині, Австрії. У Відні волонтери на вокзалі допомогли з безкоштовними квитками. З Відня ми вже потягом їхали до Німеччини". На фото: сумки, з якими Інна та її син приїхали до Німеччини.
Історії українок, які втекли до Німеччини від війни
Інна (на фото) хоче повернутися до Одеси. Ксенія додає: "Страшно, хочеться додому, ми тут гості, а їхати не можна, чоловік категорично не дозволяє. Я була кілька разів на межі, коли хотілося просто повернутися, незважаючи на війну. Я ніколи не виїжджала зі свого міста. Якби чоловік був зі мною, я б, можливо, по-іншому почувалася. Він удома, патрулює нашу вулицю".