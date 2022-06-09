Олена Зеленська розповіла в Брюсселі про суперсилу українських жінок

Перша леді України Олена Зеленська вважає, що обличчя України у нинішній війні, яку веде Росія, є здебільшого жіночим. Про це вона заявила на конференції "Жінки в конфліктах", організованій 9 червня у Брюсселі президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, організацією "ООН Жінки" та ініціативою нобелівської лауреатки Наді Мурад.

Зеленська по відеозв'язку розповіла історії кількох українок, наприклад медсестри з Лисичанська Оксани Баландіної, яка втратила обидві ноги, підірвавшись на міні. Після цього вона, перебуваючи в лікарні, вийшла заміж за свого хлопця. Або 15-річної Лізи Чернишенко, яка вивезла з Попасної до Бахмута чотирьох дорослих. Вона керувала машиною після того, як обстрілом поранило водія. "Це тільки кілька історій, але можна сказати, що кожне життя у нашій країні тією чи іншою мірою зламане. Кожне життя сьогодні розділилося на "до" та "після". І можна сказати, що у нашої війни здебільшого жіноче обличчя", - цитує Зеленську кореспондент DW.

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Українських жінок не можна називати просто жертвами війни

"Я впевнена, що нас, українських жінок, не можна називати просто жертвами. У кожної з нас є своя історія спротиву", - наголосила вона. Дружина президента нагадала, що більшість медиків, вчителів і соціальних працівників в Україні - це жінки. 50 відсотків підприємців і більше половини волонтерів - теж жінки. І у Збройних силах України роль жінок теж збільшується. За словами Зеленської, зараз в армії 37 тисяч жінок, причому понад тисяча з них уже стали командирами. "Для наших жінок армійська служба - це добровільний вибір, вони з честю тримають наші рубежі та воюють нарівні з чоловіками", - додала вона.

Своє вступне слово Зеленська завершила, запитавши "Яка ваша суперсила?" І вона відповіла: "Я - українка. Так, в українських жінок є суперсила: ми всі з України, ми - українки".

Це була друга конференція "Жінки в конфліктах". Цього разу на ній домінувала тема України. Крім першої леді, яка включалася відеозв'язком, у ній фізично взяла участь і віцепрем'єрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина, а генпрокурорка Ірина Венедіктова виступала віртуально.

За підсумками конференції ухвалили декларацію, де вказали, що конфлікти особливо уражають жінок. "Ми різко засуджуємо всі порушення міжнародного права, вчинені проти жінок і дівчат у всіх конфліктах (…) Ми нажахані свідченнями та повідомленнями про гендерне насильство, включно з пов'язаним з конфліктами сексуальним насильством і зґвалтуваннями, вчиненими проти жінок і дівчат в Україні, а також під час різних конфліктів і постконфліктних ситуацій, зокрема в Афганістані, Центральноафриканській Республіці, ДР Конго, Ефіопії, Іраку, Малі, Судані, Сирії", - зазначається у декларації.

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