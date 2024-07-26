Олаф Шольц втомився і йде на відпочинок

Останнім часом в Олафа Шольца був дуже напружений графік. За словами канцлера Німеччини, зараз йому просто хочеться сидіти і "дивитися на сонце".

Відключитися і підзарядити батарейки? Навіть політики найвищого рангу - просто люди, яким потрібен відпочинок. Особливо зараз, коли світ роздирають війни, а кризи йдуть одна за одною. Але просто взяти і піти у відпустку в будь-який час федеральний канцлер Німеччини і члени уряду не можуть.

"Вони не звичайні службовці, - пояснив правознавець Ульріх Баттіс (Ulrich Battis) з Берлінського університету імені Гумбольдта в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung. - До них застосовуються особливі правила - писані й неписані. Міністри і канцлер ФРН є публічними посадовими особами, і у них немає трудового договору, що гарантує їм фіксовану відпустку".

За словами експерта, права та обов'язки політиків регулює спеціальний закон, у якому, однак, не прописані вільний час чи відпустка. Тому питання про те, коли і на скільки член кабінету може піти на відпочинок, узгоджується з канцлером. Однак і міністри, і глава уряду, за словами представників їхніх пресслужб, "звісно ж, доступні і у відпустці".

Олаф Шольц хоче "просто дивитися на сонце"

Зазвичай федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає за краще відпочивати в "дружніх європейських країнах". У серпні 2023 року, судячи з фотоколажу, який розмістила у своєму Instagram дружина канцлера Брітта Ернст (Britta Ernst), пара провела кілька днів на півдні Франції. "Відпустка в Провансі з прекрасними враженнями закінчилася. Чудовий європейський регіон", - такий підпис з'явився під шістьма фотографіями, на яких ми бачимо Музей Матісса в Ніцці, Вердонську ущелину і старовинне місто Грас. Утім, самого канцлера на знімках немає.

Позаминулого року подружжя відпочивало в мальовничому передгір'ї Альп у Баварії - у популярному туристичному регіоні Альгой. Куди канцлер із дружиною вирушать цього року, поки що невідомо. Можливо, як і минулого разу, про місце відпустки стане відомо тільки після її закінчення.

Олаф Шольц під час пробіжки, архівне фото Фото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Однак канцлер розповів у передачі "Інтерв'ю тижня" на суспільно-правовому телеканалі ARD про свої плани на літній відпочинок. Як виявилося, Олафу Шольцу не потрібна якась особлива програма: "Я з нетерпінням чекаю на тишу і спокій, на можливість зайнятися спортом, насолоджуватися краєвидами, читати книжки і просто проводити багато часу зі своєю дружиною".

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Найбільше бажання канцлера на літо: щоб РФ припинила війну в Україні

Останніми місяцями у канцлера дійсно був напружений графік, зокрема у зв'язку з чемпіонатом Європи з футболу, який проходив у Німеччині. Він разом із дружиною навіть побував на стадіоні. Останній перед відпусткою захід, внесений в офіційний графік роботи Шольца, - присутність на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 26 липня. Після цього, починаючи з майбутніх вихідних, 66-річний політик хотів би просто побайдикувати.

"У мене це непогано виходить, - зізнався він журналістам. - Навіть коли я, наприклад, бігаю, я не з тих людей, які слухають у цей час музику і розмірковують про щось серйозне. Я просто бігаю". Пробіжка його особливо розслабляє, і він сподівається, що йому це вдасться і під час відпустки: "Можна буде просто сидіти і дивитися на сонце". Але зовсім без політики все ж не обходиться. Коли його запитали про його найбільше бажання на літо, канцлер відповів, що дуже хотів би, "щоб Росія припинила війну проти України".

Канцлер Олаф Шольц і його дружина Брітта Ернст, архівне фото Фото: BREUEL-BILD/dpa/picture alliance

Можливо, під час відпустки у канцлера також з'явиться час і для шопінгу. На одній із ділових зустрічей у Дрездені він із розумінням відгукнувся про людей, які відкладають купівлю електромобіля, підкріпивши це прикладом з особистого життя. "У мене досі ламповий телевізор", - зізнався Шольц.

Анґела Меркель йшла у відпустку на три тижні

Анґела Меркель (Angela Merkel) під час перебування на посаді канцлерки, як правило, відпочивала влітку. Часом вона вирушала у відпустку відразу на три тижні. Її улюбленим місцем була Італія. А ось торік, уже на пенсії, канцлерка відпочивала на Канарських островах. При цьому, як з'ясували ЗМІ, летіла Меркель туди звичайним рейсом компанії-лоукостера - в економ-класі разом з іншими пасажирами.

Анґела Меркель 16 років обіймала посаду канцлерки. І їй не раз доводилося переривати свій заслужений відпочинок через надзвичайні обставини. Так, наприклад, вона зробила це 2016 року у зв'язку з масовим убивством у Мюнхені - щоб узяти справу під особливий контроль і виступити на пресконференції перед журналістами.