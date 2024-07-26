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Олаф Шольц втомився і йде на відпочинок

Олена Дожина
26 липня 2024 р.

Останнім часом в Олафа Шольца був дуже напружений графік. За словами канцлера Німеччини, зараз йому просто хочеться сидіти і "дивитися на сонце".

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Олаф Шольц має напружений робочий графік, але він також має право на літній відпочинок (архівне фото)
Олаф Шольц має напружений робочий графік, але він також має право на літній відпочинок (архівне фото)Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Відключитися і підзарядити батарейки? Навіть політики найвищого рангу - просто люди, яким потрібен відпочинок. Особливо зараз, коли світ роздирають війни, а кризи йдуть одна за одною. Але просто взяти і піти у відпустку в будь-який час федеральний канцлер Німеччини і члени уряду не можуть.

"Вони не звичайні службовці, - пояснив правознавець Ульріх Баттіс (Ulrich Battis) з Берлінського університету імені Гумбольдта в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung. - До них застосовуються особливі правила - писані й неписані. Міністри і канцлер ФРН є публічними посадовими особами, і у них немає трудового договору, що гарантує їм фіксовану відпустку".

За словами експерта, права та обов'язки політиків регулює спеціальний закон, у якому, однак, не прописані вільний час чи відпустка. Тому питання про те, коли і на скільки член кабінету може піти на відпочинок, узгоджується з канцлером. Однак і міністри, і глава уряду, за словами представників їхніх пресслужб, "звісно ж, доступні і у відпустці".

Олаф Шольц хоче "просто дивитися на сонце"

Зазвичай федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає за краще відпочивати в "дружніх європейських країнах". У серпні 2023 року, судячи з фотоколажу, який розмістила у своєму Instagram дружина канцлера Брітта Ернст (Britta Ernst), пара провела кілька днів на півдні Франції. "Відпустка в Провансі з прекрасними враженнями закінчилася. Чудовий європейський регіон", - такий підпис з'явився під шістьма фотографіями, на яких ми бачимо Музей Матісса в Ніцці, Вердонську ущелину і старовинне місто Грас. Утім, самого канцлера на знімках немає.

Позаминулого року подружжя відпочивало в мальовничому передгір'ї Альп у Баварії - у популярному туристичному регіоні Альгой. Куди канцлер із дружиною вирушать цього року, поки що невідомо. Можливо, як і минулого разу, про місце відпустки стане відомо тільки після її закінчення.

Олаф Шольц під час пробіжки, архівне фото
Олаф Шольц під час пробіжки, архівне фотоФото: Thomas Imo/photothek/picture alliance

Однак канцлер розповів у передачі "Інтерв'ю тижня" на суспільно-правовому телеканалі ARD про свої плани на літній відпочинок. Як виявилося, Олафу Шольцу не потрібна якась особлива програма: "Я з нетерпінням чекаю на тишу і спокій, на можливість зайнятися спортом, насолоджуватися краєвидами, читати книжки і просто проводити багато часу зі своєю дружиною".

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Найбільше бажання канцлера на літо: щоб РФ припинила війну в Україні

Останніми місяцями у канцлера дійсно був напружений графік, зокрема у зв'язку з чемпіонатом Європи з футболу, який проходив у Німеччині. Він разом із дружиною навіть побував на стадіоні. Останній перед відпусткою захід, внесений в офіційний графік роботи Шольца, - присутність на церемонії відкриття Олімпійських ігор у Парижі 26 липня. Після цього, починаючи з майбутніх вихідних, 66-річний політик хотів би просто побайдикувати.

"У мене це непогано виходить, - зізнався він журналістам. - Навіть коли я, наприклад, бігаю, я не з тих людей, які слухають у цей час музику і розмірковують про щось серйозне. Я просто бігаю". Пробіжка його особливо розслабляє, і він сподівається, що йому це вдасться і під час відпустки: "Можна буде просто сидіти і дивитися на сонце". Але зовсім без політики все ж не обходиться. Коли його запитали про його найбільше бажання на літо, канцлер відповів, що дуже хотів би, "щоб Росія припинила війну проти України".

Канцлер Олаф Шольц і його дружина Брітта Ернст, архівне фото
Канцлер Олаф Шольц і його дружина Брітта Ернст, архівне фотоФото: BREUEL-BILD/dpa/picture alliance

Можливо, під час відпустки у канцлера також з'явиться час і для шопінгу. На одній із ділових зустрічей у Дрездені він із розумінням відгукнувся про людей, які відкладають купівлю електромобіля, підкріпивши це прикладом з особистого життя. "У мене досі ламповий телевізор", - зізнався Шольц.

Анґела Меркель йшла у відпустку на три тижні

Анґела Меркель (Angela Merkel) під час перебування на посаді канцлерки, як правило, відпочивала влітку. Часом вона вирушала у відпустку відразу на три тижні. Її улюбленим місцем була Італія. А ось торік, уже на пенсії, канцлерка відпочивала на Канарських островах. При цьому, як з'ясували ЗМІ, летіла Меркель туди звичайним рейсом компанії-лоукостера - в економ-класі разом з іншими пасажирами.

Анґела Меркель 16 років обіймала посаду канцлерки. І їй не раз доводилося переривати свій заслужений відпочинок через надзвичайні обставини. Так, наприклад, вона зробила це 2016 року у зв'язку з масовим убивством у Мюнхені - щоб узяти справу під особливий контроль і виступити на пресконференції перед журналістами.

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