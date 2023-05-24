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Ялта, КримФото: Sergei Malgavko/ITAR-TASS/imago images
КонфліктиУкраїна

Окупаційна влада Криму "націоналізувала" квартиру Зеленських

Анастасія Шепелева
1 год. тому

В анексованому РФ Криму окупаційна влада вирішила "націоналізувати" квартиру в Ялті, що належить першій леді України Олені Зеленській, будівлю Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі та виноробні підприємства.

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Окупаційна влада "націоналізує" квартиру родини президента України Володимира Зеленського в Ялті. Про це в середу, 24 травня, заявив так званий "глава" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов.

За його словами, "парламент відчужує" квартиру в Ялті, що належить першій леді України Олені Зеленській, будівлю Меджлісу кримськотатарського народу в Сімферополі, великі виноробні підприємства, банківські структури та інше майно.

Згідно з декларацією Зеленського, його дружина Олена купила в Ялті квартиру площею 130 квадратних метрів за 1,3 мільйона гривень у квітні 2013 року - до анексії півострова Росією.

Раніше цього місяця у Сімферополі відбулося захоплення кафедрального собору Православної церкви України (ПЦУ).

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