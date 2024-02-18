ОК "Захід": ЗСУ відбили наступ РФ на Запорізькому напрямку

Війська Росії 13 разів намагалися атакувати позиції Сил оборони України на Запорізькому напрямку. Спроби наступальних дій росіян були відбиті, вони повернулися на попередні позиції, повідомили в ОК "Захід".

Сили оборони України розгромили російські війська, які напередодні спробували здійснити наступальні дії на Запорізькому напрямку. Про це повідомляється зранку у неділю, 18 лютого, у Telegram-каналі Оперативного командування "Захід" Збройних сил України.

"В наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника", - йдеться у повідомленні. В ході боїв було знищено 18 одиниць техніки противника, зокрема три танки, а втрати російської сторони склали близько 70 військових загиблими і 80 - пораненими, повідомили в ОК "Захід". Після спроби наступу російські війська відійшли на попередні позиції.

У ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ вказується, що протягом минулої доби війська РФ 13 разів безуспішно намагалися атакувати українські позиції західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

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Лиховій: Обстановка на Запорізькому напрямку стабільна

Напередодні увечері радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в своєму Telegram-каналі повідомив, що за результатами тижневого спостереження та розвідки було зафіксоване значне збільшення перекидання усіх видів військової техніки в Нікольському районі в напрямку села Розівка та міста Пологи Запорізької області.

За даними Андрющенка, 17 лютого кільцевої розв'язки Маріуполь-Нікольське -Мангуш в бік Пологів було переміщено не менше 20 критих вантажівок з живою силою. Окрім того, було зафіксовано рух танків на тягачах в напрям Пологів з села Республіка, розташованого у Нікольській громаді Маріупольського району. "З огляду на реальну ситуацію констатуємо можливу активізацію або підготовку до неї на Запорізькому напрямі від Пологів до Оріхова", - написав він.

Водночас, як пояснював 15 лютого речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону, на Запорізькому напрямку угруповання російський військ за чисельністю можна порівняти з тим, яке перебуває на авдіївському напрямку, проте ситуація значно відрізняється через велику протяжність цієї ділянки фронту. "Я наголошую, що на запорізькому напрямку обстановка залишається стабільною. Там справді угруповання росіян сконцентроване значне і, в принципі, його можна порівняти з авдіївським. Але потрібно враховувати, що якщо Авдіївка - це вузька смуга, міська забудова - кілька кілометрів і 50 тисяч або ще більше росіян, які туди ломляться, фактично в "пляшкове горло" лізуть з усіма наслідками", - сказав він.

Він пояснив, що запорізький напрямок починається фактично з кордону з Донецькою областю і йде до Дніпропетровської, - "тобто це зовсім інші і природні умови, і інші умови на полі бою". "Контингент російський там "розмазаний" по всій цій лінії фронту. Якщо ділити цю концентрацію на кілометри чи десятки кілометрів, то зовсім немає такої загрози, яку дехто міг собі уявити. Немає жодної подвійної переваги, немає загрози Запоріжжю, як дехто вже міг інтерпретувати", - цитує Лиховія агенція "Інтерфакс-Україна".

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Обмежені успіхи контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі

Нагадаємо, що влітку 2023 року ЗСУ почали контрнаступ, зокрема і в Запорізькій області. Українські військові звільнили низку населених пунктів у області, зокрема й Роботине. На початку вересня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що ЗСУ прорвали першу оборонну лінію сил РФ у Запорізькій області. Тоді він очікував подальших швидших успіхів, оскільки, за його словами, друга лінія оборони російських військ була слабшою. Однак згодом українське військове командування було змушене констатувати, що контрнаступ не досяг поставлених цілей, а війна поступово переходить до позиційної форми.

Відтоді бойові дії по всій лінії фронту тривали без значних зміни доти, доки 17 лютого командування ЗСУ не оголосило про рішення вивести підрозділи Сил оборони з Авдіївки на Донеччині. Тарнавський повідомив, що вихід відбувався відповідно до плану, але на заключному етапі операції "деяка кількість українських військовослужбовців" потрапила в полон.

За даними Тарнавського, які неможливо перевірити за незалежними джерелами, за чотири місяці активної фази Авдіївської оборонної операції (з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024) року на Авдіївському напрямку загальні втрати російських військ склали: понад 47 тисяч особового складу, 364 танки, 748 бойових бронемашин, п'ять літаків.

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Те, що російській армії вдалося після тривалих боїв вдалося встановити контроль над Авдіївкою, вважається найбільшим її успіхом з часу захоплення міста Бахмут у травні 2023 року.