Охоронці Путіна випадково розкрили його пересування - ЗМІ

За даними фітнес-додатку Strava, кілька охоронців Володимира Путіна прокладали в 2019-2024 роках маршрути для бігу поряд з двома резиденціями, які можуть йому належати, свідчить розслідування Le Monde.

Кілька співробітників Федеральної служби охорони (ФСО) РФ, за даними фітнес-додатку Strava, регулярно прокладали в 2019-2024 роках маршрути для бігу поруч із палацом на узбережжі Чорного моря під Геленджиком і резиденцією на березі затоки Марьялахті в Карелії.

"Ці два об'єкти розділяють майже 2000 кілометрів, але вони мають одну спільну рису: їхні найближчі околиці регулярно відвідують охоронці Володимира Путіна", - йдеться у розслідуванні французького видання Le Monde від 29 жовтня.

І палац, і резиденцію вважають власністю Путіна: про палац у Геленджику команда російського опозиціонера Олексія Навального випустила розслідування в 2021 році, про резиденцію в Карелії - центр "Досьє" у січні цього року.

Як пише Le Monde, використовуючи спортивний додаток, охоронці публічно ділилися своїми результатами, в тому числі розкриваючи геолокацію своїх пробіжок. Ті пробіжки, які вони робили біля палацу на Чорному морі та в Карелії, збігалися з періодами, коли Путін не з'являвся на публіці, а російські державні канали транслювали лише його виступи, записані раніше.

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Додаток "засвітив" координати Путіна на кількох зустрічах

Розслідувачі також зазначають, що 13 та 14 листопада 2019 року Путін відправився до столиці Бразилії для участі в саміті БРІКС. При цьому вже 11 листопада в готелі, де мав розміститися Путін, був працівник ФСО. В очікуванні прибуття Путіна він вийшов на пробіжку, яка, згідно з маршрутом у додатку Strava, почалася і закінчилася біля входу в готель.

Ще один охоронець Путіна, який супроводжував його під час поїздок до Ізраїлю та ОАЕ, в 2022 році бігав дорогою, що вела до місця зустрічі.

Дані зі Strava дозволили заздалегідь дізнатися і координати Путіна під час зустрічі з диктатором Північної Кореї Кім Чен Ином у вересні 2023 року. За кілька днів до поїздки охоронець Путіна проклав маршрут для пробіжки у Благовєщенську. Поруч із цим містом, на космодромі "Східний", згодом відбулася зустріч Путіна з Кімом.

Це була заключна, третя частина розслідування Le Monde, що називається StravaLeaks. Згідно з першими двома частинами, своїми спортивними успіхами в додатку ділилися охоронці президента США Джо Байдена, колишнього президента та нинішнього кандидата в президенти США Дональда Трампа та президента Франції Еммануеля Макрона. Ці дані також дали змогу відстежити переміщення політиків.