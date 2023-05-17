ЗМІ опублікували схеми "бункера Путіна" в Геленджику

Схеми "палацу Путіна" перебували у вільному доступі в мережі щонайменше з 2016 року. На них видно, що під будівлею розташовані укріплені приміщення та тунелі.

Розслідувальне видання The Insider у середу, 17 травня, оприлюднило схеми та креслення так званого "палацу Путіна" під Геленджиком у Краснодарському краї РФ, на яких видно, що під будівлею розташовані укріплені приміщення.

За словами журналістів, документи перебували у вільному доступі в мережі щонайменше з 2016 року. Вони були викладені на сайті проектної компанії "Метростиль" як приклад виконаної роботи. Об'єкт там називається пансіонатом.

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На кресленнях видно, що, крім наземної частини, під палацом запроєктовані підземні поверхи, де розташовані укріплені приміщення та тунелі. Ліфт із будівлі спускається на глибину близько 50 метрів. У підземній частині є вентиляція, електрика, водопровід, каналізація та кабелі зв'язку.

Два окремі тунелі завширшки шість метрів і завдовжки 40 та 60 метрів оточені 40-сантимеровим шаром бетону і, за оцінкою експертів, можуть витримати пряме влучання бомби. Верхній тунель виходить на схил піщаної дюни, нижній, довший, - безпосередньо на берег Чорного моря. Він оснащений траволатором (рухомою доріжкою без сходинок. - Ред.). До нижнього виходу підходить асфальтована дорога.

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Добре укріплений бункер

"У цих тунелях є все для безпеки. Система пожежогасіння, вода, каналізація. Вони призначені для когось, хто хоче вижити або втекти", - прокоментував креслення інженер-будівельник Тадеуш Габришевський.

Дані про розкішний маєток на Кубані були опубліковані в розслідуванні команди російського опозиціонера Олексія Навального в січні 2021 року. Розслідувачі стверджують, що маєток і палац на мисі Ідокопас збудували для президента Росії Володимира Путіна. Будівництво та реконструкцію "палацу" оцінюють у 100 мільярдів рублів.

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Після виходу фільму Путін заявив, що "палац" йому не належить і він ніколи там не був. Прямих доказів того, що Путін справді жив або бував у цій будівлі, у розслідуванні немає, але з документів очевидно, що до нього має стосунок найближче оточення президента.

Власником будівлі назвав себе друг Путіна, бізнесмен Аркадій Ротенберг. Як стверджує команда Навального, з документів про власність не випливає, що власник будівлі справді Ротенберг або його структури.

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