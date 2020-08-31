Очима карикатуриста: Затримання Колесникової на кордоні - проблема для Лукашенка?

Членкиня Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова, за повідомленнями ЗМІ, порвала свій паспорт, аби уникнути депортації із країни. Для кого це проблема, знає карикатурист Сергій Йолкін.
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Марія Колесникова, єдина з об'єднаного штабу опозиції, хто залишився в Білорусі, оцінила ситуацію після виборів та розповіла DW, що готова обговорювати з Олександром Лукашенком, та чи повернеться Світлана Тихановська.
У Мінську невідомі посадили опозиціонерку Марію Колесникову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Про це виданню TUT.BY повідомила дівчина, яка заявила, що бачила момент затримання Колесникової.