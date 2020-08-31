 Очима карикатуриста: Затримання Колесникової на кордоні - проблема для Лукашенка? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 08.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Очима карикатуриста: Затримання Колесникової на кордоні - проблема для Лукашенка?

Членкиня Координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова, за повідомленнями ЗМІ, порвала свій паспорт, аби уникнути депортації із країни. Для кого це проблема, знає карикатурист Сергій Йолкін.

Олександр Лукашенко - карикатура Сергія Йолкіна

Дивіться також: 

Дивитись відео 01:38

"Тітушки" у Мінську, жорсткі затримання і непрацюючий інтернет

  • За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    За два тижні після виборів протестувальників побільшало

    23 серпня на вулиці Мінська вийшли протестувальники проти результатів президентських виборів. Мабуть, у Білорусі знову було побито рекорд кількості учасників акцій протесту.

  • Спецтехніка напоготові

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спецтехніка напоготові

    З ранку до центру міста, де мав стартувати оголошений напередодні "Марш нової Білорусі", почали підвозити військових і спецтехніку.

  • Оточення

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Оточення

    До середини дня центр Мінська був уже перекритий.

  • Для придушення протестів готували війська

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Для придушення протестів готували війська

    Міноборони Білорусі заявило, що бере під охорону і захист меморіали і пам'ятники, створені після війни, і пригрозило використовувати армію для придушення протестів.

  • Жінка - драйвер протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Жінка - драйвер протесту

    На площі Незалежності в Мінську вишикувалися в ланцюг жінки, тримаючи в руках квіти, біло-червоно-білі прапори і плакати.

  • Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Хвилина мовчання у пам'ять про загиблих

    Вшановуючи хвилиною мовчання пам'ять загиблих під час протестів, учасники протесту рушили через весь Мінськ до стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців.

  • До стели не наближатися!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    До стели не наближатися!

    Наблизитися до стели демонстранти не могли - навколо неї було виставлено огорожу, колючий дріт і оточення з військових.

  • Спроба переконати силу словом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Спроба переконати силу словом

    Деякі протестувальники намагалися вступити в діалог зі силовиками, стверджуючи, що джерелом влади є народ.

  • Не допускати провокацій

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Не допускати провокацій

    Однак члени Координаційної ради для трансферу владу попросили демонстрантів відійти від силовиків на достатню відстань, щоб не допустити провокацій і застосування сили - і люди їх послухали.

  • Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Опозиція хоче повернути стару конституцію

    Координаційна рада опозиції зажадала повернути конституцію 1994 року, що обмежує президентські терміни. Запропоновано провести з цього питання республіканський референдум. Також рада вимагає відставки всього керівництва МВС Білорусі і збирається ініціювати процедуру відкликання всіх депутатів місцевих рад.

  • Наймасовіша акція протесту

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    Наймасовіша акція протесту

    За різними оцінками, на вулиці Мінська вийшли від 150 000 до 250 000 осіб. Державний телеканал "Білорусь 1" повідомив лише про 20 тисяч учасників.

  • Лукашембо у бронежилеті і з автоматом

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Лукашембо" у бронежилеті і з автоматом

    Олександр Лукашенко прилетів гелікоптером до президентської резиденції, Палацу незалежності. На ньому бронежилет, у руках - автомат. Користувачі соцмереж прозвали його "Лукашембо".

  • Саня, тебе звільнено!

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Саня, тебе звільнено!"

    Перед резиденцією Лукашенка колону протестувальників зустрів кордон силовиків з водометами та іншою спецтехнікою для придушення протестів. Зупинившись неподалік, люди скандували "Іди!" і "Саня, тебе звільнено!". Жодних агресивних дій ні протестувальники, ні силовики не вчиняли.

  • Шлях свободи

    Мирний протест у Білорусі і Лукашенко з автоматом

    "Шлях свободи"

    Того ж дня на підтримку білорусів 50 тисяч жителів Литви вишикувалися в ланцюг від Вільнюса до кордону з Білоруссю. Свою акцію вони назвали "Шлях свободи".

    Автор: Євген Жуков


  • Володимир Путін на сторожі Керченської протоки

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Володимир Путін на сторожі Керченської протоки

    Президент РФ Володимир Путін підтримав дії російських військових, котрі перехопили українські кораблі в Керченській протоці. Погляд карикатуриста Сергія Йолкіна на конфлікт.

  • Туристичині поїздки від ГРУ

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Туристичині поїздки від ГРУ

    Петров - це Мішкін, а Боширов - Чепіга. Дані про підозрюваних в отруєнні Скрипалів свідчать про причетність російського ГРУ до злочину. Карикатурист Сергій Йолкін - про легенду, яка провалилась.

  • Воскресіння Аркадія Бабченка

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    "Воскресіння" Аркадія Бабченка

    Вбивство у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка виявилося інсценуванням Служби безпеки України. Карикатурист Сергій Йолкін так проілюстрував спецоперацію СБУ.

  • Роль Ксенії Собчак на виборах президента РФ - карикатура Сергія Йолкіна

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Роль Ксенії Собчак на виборах президента РФ

    Ксенія Собчак заявила про свій намір балотуватися на президентських виборах в Росії у 2018 році. Карикатурист Сергій Йолкін бачить її роль так.

  • Однокласники і Ко під українськими санкціями

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    "Однокласники" і Ко під українськими санкціями

    Київ запровадив санкції проти російських інтернет-служб "Яндексу", "Одноклассники", "Вконтакте" та Mail.ru. Віртуальне вигнання російських сервісів з України очима карикатуриста Сергія Йолкіна.

  • Кольорова декомунізація

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    "Кольорова" декомунізація

    Арку дружби народів у Києві "розмалювали" у кольори веселки на час проведення у столиці пісенного конкурсу "Євробачення". Метаморфози комуністичного пам'ятника очима Сергія Йолкіна.

  • Вибори у Франції, або Кремль піймав облизня

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Вибори у Франції, або Кремль піймав облизня

    Проросійські кандидати на виборах у Франції поступилися проєвропейському: Франсуа Фійон до другого туру не вийшов, Марін Ле Пен вийшла, але шансів на перемогу в Еммануеля Макрона в неї катма. Погляд Сергія Йолкіна.

  • Путін і операція наступник

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Путін і операція "наступник"

    У Росії заговорили про ймовірних наступників Володимира Путіна на посаді президента РФ. Наступника "визначає тільки російський народ", заявив у відповідь Путін. Погляд Сергія Йолкіна.

  • Ердоган після референдуму в Туреччині - із президента в султани?

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Ердоган після референдуму в Туреччині - із президента в султани?

    На референдумі в Туреччині більшість проголосувала за розширення повноважень чинного президента країни Реджепа Таїпа Ердогана. Погляд Сергія Йолкіна.

  • Нові червоні лінії США щодо Сирії

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Нові червоні лінії США щодо Сирії

    Держсекретар США Рекс Тіллерсон відправився до Москви, щоб пояснити, як змінилася політика Білого дому в сирійському питанні. Сергій Йолкін зобразив своє бачення змін.

  • Нове алібі Трампа

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Нове алібі Трампа

    Після ракетного удару США по аеродрому в Сирії буде складніше дорікати Дональду Трампу в особливих симпатіях до Росії, переконаний Сергій Йолкін.

  • Нідерландська латка на прапорі ЄС

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Нідерландська латка на прапорі ЄС

    Правопопулістській партії Геерта Вілдерса, яка виступає за вихід Нідерландів з ЄС, не вдалось виграти парламентські вибори. Сергій Йолкін про голландське послання євроскептикам та тим, хто прогнозує швидкий розвал ЄС.

  • Трамп зажадав повернути Крим

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Трамп зажадав повернути Крим

    Дональд Трамп очікує від російського уряду повернення Криму Україні, заявив прес-секретар Білого дому. Сергій Йолкін про надії Путіна, які не збулися.

  • Кремль святкує перемогу своїх кандидатів

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Кремль святкує перемогу "своїх" кандидатів

    Спочатку перемога Трампа у США, а потім - проросійських кандидатів у президенти в Болгарії і Молдові. У Путіна було свято, вважає Сергій Йолкін.

  • Сергій Йолкін

    Фотогалерея: Політична карикатура Сергія Йолкіна

    Сергій Йолкін

    Лауреат премії Free Media Awards 2017 Сергій Йолкін, 1962 року народження, є за освітою архітектором, проте з 1999 року працює професійним карикатуристом. У своїх роботах він, зокрема, висміює авторитарні тенденції у Росії, а також із гострою сатирою змальовує сучасні загальносвітові події.

    Автор: Максим Сидоржевський


DW.COM

Про що Колесникова готова говорити з Лукашенком та що думає про Тихановську

Марія Колесникова, єдина з об'єднаного штабу опозиції, хто залишився в Білорусі, оцінила ситуацію після виборів та розповіла DW, що готова обговорювати з Олександром Лукашенком, та чи повернеться Світлана Тихановська.  

У Мінську викрали опозиціонерку Марію Колесникову - ЗМІ

У Мінську невідомі посадили опозиціонерку Марію Колесникову в мікроавтобус і відвезли в невідомому напрямку. Про це виданню TUT.BY повідомила дівчина, яка заявила, що бачила момент затримання Колесникової.  

ДПСУ: Колесникова до України не прибувала

Українська Державна прикордонна служба повідомляє, що процедури для в'їзду в Україну проходять двоє білоруських опозиціонерів. Марія Колесникова до пунктів пропуску України не прибувала.  

Також за темою

Karikatur Sergey Elkin Belarus Lukaschenko

Очима карикатуриста: що не так з реакцією Лукашенка на протести? 31.08.2020

Що вийде, якщо реакцію Лукашенка на протести в Білорусі перекласти на мультфільм про Вінні Пуха? За версією Сергія Йолкіна, з білоруськими бджолами усе гаразд, а от П'ятачок якийсь неправильний.

Karikatur von Sergey Elkin | Alexander Lukashenko

Очима карикатуриста: Лукашенко з автоматом Калашникова 24.08.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко у розпал протестів прилетів до резиденції у Мінську з автоматом Калашникова - але без магазина. Карикатурист Сергій Йолкін - про причину "диверсії".

Karikatur von Sergey Elkin Weißrussland Präsidentschaftswahl

Очима карикатуриста: Світанок нової Білорусі - захід Лукашенка 14.08.2020

Після виборів у Білорусі не вщухають протести, одним із символів яких став історичний біло-червоно-білий прапор країни. Білорусь на світанку нової доби, вважає Сергій Йолкін.

Реклама

Докладно

Газопровід Північний потік-2 поки що залишається недобудованим

Німеччині слід було би відмовитися від "Північного потоку-2"

Що б не вирішила Меркель з "Північним потоком-2", політика і бізнес орієнтуватимуться на неї, вважає Міодраг Шоріч.  

Газогон Північний потік-2 прокладають дном Балтійського моря

Якщо "Північний потік-2" зупинять: які будуть наслідки?

Чого побоюється Меркель? Чого позбудеться ФРН? Хто ще постраждає, окрім "Газпрому", якщо зупинять "Північний потік-2"?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  