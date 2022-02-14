ОБСЄ збереться 15 лютого на вимогу України щодо військ РФ біля кордонів

Держави-учасниці Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) зустрінуться 15 лютого на вимогу Києва для обговорення військової активності РФ біля кордонів України. Про це повідомляється в понедоік, 14 лютого, в Twitter польського головування в ОБСЄ у 2022 році.

"Україна звернулася до польського головування в ОБСЄ з проханням провести зустріч із Росією та іншими зацікавленими державами у зв'язку з незвичайною військовою активністю. Зустріч буде скликана на вівторок, відповідно до Віденського документа", - йдеться у повідомленні. Про проведення зустрічі "ймовірно 15 лютого" раніше заявляли в українському міністерстві закордонних справ.

Росія проігнорувала запит України

11 лютого Україна звернулася до РФ із запитом надати пояснення про військову активність біля українських кордонів та в анексованому Росією Криму протягом 48 годин. Утім, Москва проігнорувала звернення.

Російська військова техніка під час тренувань в Кемерово, лютий 2022

13 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про скликання засідання з РФ і країнами-учасницями ОБСЄ. За його словами, якщо "Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць".

Підписантами Віденського документа є держави-учасниці ОБСЄ, до якої входять 57 країн із Європи, Центральної Азії та Північної Америки. Документ передбачає, зокрема, щорічний обмін військовою інформацією про сили, розташовані на територіях країн-учасників та повідомлення військового характеру для зменшення ризику.

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Загроза нового вторгнення?

З жовтня минулого року Росія почала переміщувати свої війська до кордону з Україною та до Криму, обґрунтувавши цей крок "військовими навчаннями". За даними розвідок, нині навколо України перебувають понад 100 тисяч військовослужбовців РФ.

Лідери західних країн побоюються, що Москва готується розпочати війну проти України. За даними американських спецслужб, це може статися вже 16 лютого. Натомість Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує Захід в озброєнні Києва й проведенні маневрів біля російських кордонів.