 ОАСК відмовив Тупицькому в задоволенні позову проти УДО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2021

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Новини

ОАСК відмовив Тупицькому в задоволенні позову проти УДО

Судді ОАСК відмовили Олександру Тупицькому в задоволенні позову проти Управління державної охорони через блокування йому входу в будівлю Конституційного суду з огляду на брак правових підстав для цього.

ОАСК

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відмовив голові Конституційного суду України (КСУ) Олександру Тупицькому в задоволенні позову проти Управління державної охорони (УДО) через блокування йому входу в будівлю КСУ. Рішення суду ухвалено в понеділок, 8 лютого, повідомила цього ж дня пресслужба суду.

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Зазначається, що суд розглянув заяву Тупицького про забезпечення позову, в якій він просив суд заборонити Управлінню держохорони перешкоджати йому виконувати повноваження голови КС.

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"8 лютого в відкритому судовому засіданні ОАСК ухвалив відмовити в його задоволенні, оскільки суд дійшов висновку про відсутність правових підстав для цього. Позивачем не представлено належних та допустимих доказів на підтвердження існування очевидної небезпеки заподіяння шкоди його правам та інтересам для ухвалення рішення у цій справі", - сказано в повідомленні.

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На думку суду, застосування обраних Тупицьким заходів забезпечення позову не може ґрунтуватися на тих обставинах, якими позивач обґрунтовує свої позовні вимоги, оскільки цю оцінку суд надає винятково при розгляді справи по суті.

19 січня співробітники УДО не пустили Тупицького на роботу. ДБР повідомило Тупицькому про підозру у вчиненні кримінальних злочинів проти правосуддя. 21 січня Тупицький звернувся до Зеленського із проханням звільнити керівників і працівників Управління держохорони, причетних до блокування йому входу в будівлю КС 19-21 січня. Згодом Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом Тупицького проти Управління держохорони через блокування йому входу в будівлю КС.

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