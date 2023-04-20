Новою посолкою ЄС в Україні буде словачка Катаріна Матернова

Заступниця керівника гендиректорату Єврокомісії з політики сусідства та розширення Катаріна Матернова зі Словаччини замінить у вересні Матті Маасікаса з Естонії на посаді посла Євросоюзу в Україні.

Верховний представник Європейського Союзу з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель анонсував низку призначень на дипломатичні посади. Так, новою посолкою ЄС в Україні стане Катаріна Матернова зі Словаччини. Вона підтвердила цю інформацію в своєму Twitter у ніч на четвер, 20 квітня.

За словами Матернової, це "велика честь представляти Євросоюз в Україні в цей вирішальний момент європейської історії".

Її привітав прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер: "Це чудова новина не лише для Словаччини, але й для ЄС та України. Я глибоко переконаний, що завдяки вашому цінному досвіду ви станете великим надбанням для всієї команди в Києві".

"Призначення Матернової може стати ключем до просування європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, необхідну Києву для досягнення прогресу на шляху до вступу", - прокоментував один із чиновників ЄС виданню Euractive.

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Матернова вступить на посаду у вересні

Зараз Матернова є заступницею керівника генерального директорату Європейської Комісії з політики сусідства та розширення. Крім того, вона виконує обов'язки керівниці групи підтримки України у складі Єврокомісії.

Послом Євросоюзу в Україні з вересня 2019 року є естонець Матті Маасікас. Його заміна є частиною регулярної ротації дипломатичних представництв ЄС у всьому світі. Відповідно до стандартної практики Євросоюзу, його дипломатичні представники змінюються протягом чотирьох років. Новопризначені посли зазвичай вступають на посаду у вересні.

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