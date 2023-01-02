Посол ЄС: умови закінчення війни мають визначити українці

Росії не можна дозволити перемогти у війні проти України, адже це означало б дозволити їй знищити "основи світового ладу", заявив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Європейський Союз "поважає та підтримує" той факт, що саме українці мають визначити умови для закінчення війни з Росією, наголосив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас в інтерв'ю "Укрінформу ", оприлюдненому в понеділок, 2 січня.

Він зауважив, що наразі більшість українців проти будь-яких поступок Росії, тобто Україна "вирішує вести переговори на полі бою, аж доти, доки Росія не буде вимушена вивести свої війська" з її території. При цьому, за словами посла, РФ не можна дозволити перемогти, адже це означало б дозволити їй знищити "основи наших демократій і саму основу світового ладу, заснованого на міжнародних правилах".

Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас запевнив, що Євросоюз підтримуватиме Україну Фото: UKRAINE NEWS/Photoshot/picture alliance

"Тому наша робота полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну у військовому вимірі, щоб забезпечити вам найкраще становище, а також допомогти вам перемогти у цій війні", - наголосив Маасікас.

Він зауважив, що цінності ЄС та його віра у свободу та демократію втілилися у "непохитній солідарності з Україною та міцній єдності як всередині ЄС, так і з нашими партнерами". "ЄС став дійсно геополітичним гравцем, що передбачає вибір сторін, - і ЄС обрав сторону України. Більше жодних оманливих фраз на кшталт "закликаємо всі сторони…", - підкреслив посол.

Санкції обмежують політичні можливості Кремля

Говорячи про практичний вимір підтримки, Маасікас зауважив, що вона проявляється як в допомозі Україні і українцям, які виїхали в ЄС, рятуючись від війни, так і в запровадження обмежувальних заходів проти РФ.

"Ми радикально зменшили енергетичну залежність від Росії, адже однією з головних санкцій ЄС стало припинення 90 відсотків поставок російської нафти до Європи до кінця 2022 року, а відтак і позбавлення Москви відповідних доходів", - наголосив посол

За його словами, завдяки рішенням ЄС, наразі Росія змушена продавати свою нафту третім країнам "зі значною знижкою на кожен барель", за ціною приблизно на 30 доларів нижчою, ніж у середньому в світі.

Дипломат також зауважив, що ЄС запровадив санкції проти 1386 фізичних осіб та 171 організації в Росії та Білорусі і "значної кількості секторів російської економіки". "Російська економіка суттєво постраждала і втрачає здатність до модернізації, що обмежує політичні та економічні можливості Кремля", - наголосив Маасікас.

Він додав, що санкції позбавляють РФ доступу до фінансових ринків і передових технологічних продуктів, завдають шкоди нафтовій промисловості, авіакомпаніям, військовій та автомобільній промисловості. "Очікується, що в 2022 році ВВП Росії впаде на 11 відсотків, а інфляція зросте на 22 відсотки", - повідомив посол.

Майбутнє України - в ЄС

Маасікас наголосив: загарбницька війна Росії проти України змінила геополітичний контекст, і тепер Брюссель буде підтримувати офіційний Київ на шляху до майбутнього членства в ЄС. "Лише кілька тижнів тому, 15 грудня, Європейська Рада підтвердила, що майбутнє України та її громадян – у Європейському Союзі", - зауважив він.

Водночас посол зазначив, що швидкість вступу передусім залежатиме від того прогресу, який Україна демонструватиме у "фундаментальних питаннях", зокрема в царині верховенства права. Він додав, що терміни початку переговорів про членство України обговорюватимуться на саміті "Україна-ЄС", проведення якого планується на початку лютого в Києві.