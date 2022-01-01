 Новорічна меса: Папа Римський закликав не ображати жінок | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2022

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Новини

Новорічна меса: Папа Римський закликав не ображати жінок

"Образити жінку - значить образити Бога", - сказав Папа Франциск під час першої новорічної меси у Ватикані.

Папа Франциск під час літургії у Всесвітній день миру в соборі Святого Петра.

Папа Франциск під час літургії у Всесвітній день миру в соборі Святого Петра.

Папа Римський Франциск, звертаючись до вірян у Ватикані в суботу, 1 січня, наголосив на ролі жінок і матерів у суспільстві та закликав підтримувати і захищати їх від насильства.

"Скільки насильства щодо жінок! Цьому має бути кінець! Образити жінку - значить образити Бога, який прийняв людське єство від жінки", - сказав понтифік під час літургії у день Урочистості пресвятої Богородиці та Всесвітній день миру.

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Папа зазначив, що "матері та жінки не намагаються експлуатувати цей світ, а дарують йому своє життя". За його словами, саме цього потребує людство в наш час, сповнений криз та воєн. "Матері знають, як долати перешкоди, розбіжності та як досягти миру. Так їм вдається перетворити негаразди у можливості для відродження та зростання", - сказав Франциск.

Домашнє насильство - "сатанинське"

Папа Франциск під час молитви у Ватикані 1 січня 2022 року.

Папа Франциск під час молитви у Ватикані 1 січня 2022 року.

Папа Римський вже кілька разів виступав проти домашнього насильства, яке посилилось в низці країн з тих пір, як два роки тому в світі почалась пандемія коронавірусу, що змусила багатьох людей лишатися наодинці з кривдниками в умовах карантину.

Минулого місяця під час італійської телевізійної програми Франциск сказав жінці, яку побив її колишній чоловік, що ті, хто чинить насильство над жінками, займаються чимось "майже сатанинським".

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Під час новорічної меси 1 січня в соборі Святого Петра понтифік наголосив: "Церква - це мати, церква - це жінка. А оскільки матері дарують життя, а жінки зберігають світ, давайте разом докладати більше зусиль для підтримки матерів і захисту жінок".

Всесвітній день миру відзначається 1 січня вже 55-й раз. 

Як повідомлялося, Папа Римський Франциск може відвідати Україну найближчим часом. Востаннє візит Папи до України відбувся 20 років тому. Це зробив Іван Павло ІІ у 2001 році. Понтифік відвідав Київ і Львів. Його наступиники - Бенедикт XVI та Франциск - в Україні не були. 

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