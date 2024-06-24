Новий прем'єр Північної Македонії пообіцяв підтримку Україні

Уряд Північної Македонії очолить 44-річний Христіан Міцкоскі - лідер партії VMRO-DPMNE, яка у травні перемогла на виборах. Відповідне рішення у неділю, 24 червня, підтримали 77 із 120 депутатів парламенту країни, 22 - проти, передає Reuters.

Після голосування Міцкоскі заявив, що Північна Македонії продовжить підтримувати України у війні проти РФ, а також підтвердив прихильність свого уряду до інтеграції в ЄС. Крім того, новобраний прем'єр наголосив, що настав час "засукати рукави і почати вирішувати проблеми в країні". Першочерговими пріоритетами уряду, за словами Міцкоскі, є залучення нових інвестицій, зниження податків та підвищення пенсій і зарплат.

На виборах 8 травня партія VMRO-DPMNE (Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія македонської національної єдності) набрала 43 відсотки голосів, отримавши 58 місць в парламенті, їй не вистачило трьох місць для формування правлячої більшості. До урядової коаліції, в якій домінують VMRO-DPMNE, також увійшли албанський альянс VLEN і ліберальна партія ZNAM. Вони прийшли на зміну попередньому уряду Соціал-демократичного союзу Македонії (СДСМ) на тлі невдоволення виборців повільним розвитком, слабкою економікою, поширеною корупцією та затримками в інтеграції до Європейського Союзу.

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Також у Північній Македонії змінився президент. Минулого місяця склала присягу в цій якості 70-річна Гордана Сіляновська-Давкова, яка перемогла на виборах також від партії VMRO-DPMNE.

Давкова, як і Міцкоскі неодноразово використовувала у своїх промовах колишню назву країни - Македонія. Це викликало роздратування у грецьких чиновників. Ця ситуація може перешкодити зусиллям щодо вступу до ЄС, зазначають оглядачі.

У 2019 році Північна Македонія вступила до НАТО після історичної угоди з Грецією про зміну своєї офіційної назви з Македонії на Північну Македонію. Афіни наполягали на зміні назви, оскільки Македонія також є регіоном на півночі Греції.