Президента Північної Македонії визначить другий тур виборів

Опозиціонерка Гордана Сіляновська-Давкова перемагає у першому турі виборів, друге місце посів чинний голова держави Стево Пендаровскі. Другий тур виборів відбудеться 8 травня. Цього ж дня пройдуть парламентські вибори.

Гордана Сіляновська-Давкова перемагає у першому турі виборів президента Північної Македонії, повідомила державна виборча комісія зранку четверга, 25 квітня.

70-річна кандидатка від найбільшої опозиційної партії країни - "Внутрішня македонська революційна організація - Демократична партія за македонську національну єдність" (ВМРО - ДПМНЄ) - за результатами підрахунку 99 відсотків виборчих бюлетенів отримала 40,08 відсотка голосів.

Чинний президент країни, 61-річний Стево Пендаровскі, якого підтримує правлячий Соціал-демократичний союз, отримав 19,93 відсотка голосів. Третє місце з 13,36 голосів посідає міністр закордонних справ Буяр Османі, представник албанської меншості Північної Македонії.

Оскільки жоден із кандидатів не зміг набрати принаймні 50 відсотків голосів, 8 травня для визначення переможця проведуть другий тур виборів. Цього ж дня мають відбутися парламентські вибори.

Президент Північної Македонії насамперед має протокольні повноваження, а посада має представницький характер. Парламентські вибори матимуть набагато більші наслідки.

Північна Македонія та вступ до ЄС

Головною передвиборною темою цього року була дискусія щодо можливості вступу Північної Македонії до Європейського Союзу. Хоча і ВМРО - ДПМНЄ, і Соціал-демократичний союз виступають за членство країни в ЄС, обидві партії по-різному бачать умови, на яких може бути досягнуто приєднання до Євросоюзу.

Північна Македонія вже майже 20 років перебуває у статусі кандидата на вступ до ЄС. У червні 2020 року Єврокомісія фактично дала зелене світло переговорам, але вони були заблоковані Болгарією.

Болгарія, яка є членом ЄС, виступила проти початку переговорів зі Скоп'є доти, доки Північна Македонія не закріпить у конституції статус болгарської меншини. Стево Пендаровскі готовий підтримати такі зміни. ВМРО - ДПМНЄ наполягає на тому, що їх слід приймати вже після вступу країни до Євросоюзу.



