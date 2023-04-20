Нова хвиля страйків у Німеччині: майже порожні три аеропорти

У Німеччині 20 квітня почався черговий етап страйків працівників аеропортів. Він продовжиться і 21 квітня, до нього приєднаються ще й залізничники, зокрема Deutsche Bahn.

Аеропорти Дюссельдорфа, Гамбурга і Кельна/Бонна - практично порожні в четвер, 20 квітня, під час чергового раунду страйку, оголошеного німецькою профспілкою працівників сфери послуг Verdi.

Пасажирів попередили, що слід очікувати масових затримок і скасувань рейсів. За оцінками асоціації аеропортів ADV, скасування торкнеться близько 700 рейсів і 100 тисяч пасажирів.

Страйк триватиме в п'ятницю, 21 квітня. Цього дня до нього також планують долучитися працівники аеропорту Штутгарта.

До страйку приєднаються залізничники

Крім того, німецька профспілка залізничників і транспортників EVG закликала до загальнонаціонального транспортного страйку 21 квітня.

Вона представляє 230 тисяч працівників близько 50 транспортних компаній, в тому числі - національного залізничного оператора Deutsche Bahn. Відповідно, очікуються значні перебої в їхній роботі, пише Reuters.

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Причина страйків у Німеччині

Verdi закликає збільшити заробітних плат плату працівникам аеропортів на 10,5 відсотка, але не менше ніж на 500 євро на місяць, щоби компенсувати інфляцію через вплив пандемії коронавірусу та війни Росії проти України на ціни на продовольство та енергоносії. Натомість роботодавці пропонують провести поступове підвищення зарплат на п'ять відсотків і забезпечити одноразові виплати в обсязі 2500 євро.

Переговори також ідуть щодо оплати понаднормового робочого часу - премій за роботу вночі, у вихідні та святкові дні. "Прориву" поки що немає. Переговори продовжаться 27-28 квітня.

EVG виступає за підвищення зарплати працівникам німецьких залізниць на 12 відсотків, але не менше ніж на 650 євро на місяць.

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