У ФРН працівники залізниці та летовищ знову готують страйк

Страйки на залізниці та в аеропортах, до яких закликали профіспілки, можуть відбутися одночасно вже наприкінці цього тижня. Лише 27 березня в ФРН пройшов масштабний страйк транспортників.

Наприкінці цього тижня подорожні в Німеччині мають бути готові до скасування та затримок потягів. Як повідомляють ЗМІ у вівторок, 18 квітня, німецька Профспілка залізничників і транспортників (EVG) планує загальнонаціональний страйк.

У повідомленнях йдеться, що профспілка EVG оголосить деталі запланованого страйку залізничників 19 квітня. Профспілка заявляє, що хоче в короткостроковій перспективі посилити тиск на тих роботодавців, які досі вважали, що можуть ігнорувати вимоги робітників. В EVG не назвали точної дати страйку, але за даними ЗМІ, він триватиме від початку руху до 11 години ранку 21 квітня і торкнеться як місцевого, так і міжміського сполучення.

Переговори тривають

EVG вимагає підвищення заробітних плат щонайменше на 650 євро на місяць протягом одного року, або на 12 відсотків для людей з вищими доходами. Наразі профспілка веде переговори у другому раунді з приблизно 50 залізничними компаніями.

Нещодавно компанія Deutsche Bahn висловила готовність прийняти пропозицію посередника в переговорах про державну службу як основу для власних переговорів. Ця пропозиція передбачає, зокрема, спеціальні виплати без податків і внесків у розмірі трьох тисяч євро у кілька етапів. З березня 2024 року може бути встановлена базова сума у 200 євро, відтак відбудеться підвищення заробітної плати на 5,5 відсотка.

Страйки в трьох аеропортах

У трьох аеропортах ФРН також заплановані страйки. Профспілка Verdi попередила, що 20 та 21 квітня в аеропортах Дюссельдорфа, Гамбурга і Кельна/Бонна майже повністю зупиниться робота через страйк співробітників служби авіаційної безпеки - збільшиться час очікування, можливі скасування або затримка рейсів.

Аеропорт Гамбурга оголосив, що всі заплановані 152 вильоти 20 квітня і всі 156 вильотів 21 квітня будуть скасовані або відбудуться без пасажирів. Ці заходи заторкнуть майже 80 тисяч пасажирів. Скасування та затримки рейсів також очікуються і на прибуття. Аеропорт Кельн/Бонн також чекає на масові перебої у польотах - на 20 квітня там заплановані 204 рейси, а на 21 квітня - 225.

Серед іншого Verdi вимагає, щоб працівники пасажирського та вантажного контролю отримували вищі премії. Остання пропозиція роботодавців була недостатньою і не могла бути прийнята, наголосили у профспілці. Переговори продовжаться 27 і 28 квітня.

Нагадаємо, наприкінці березня попереджувальні страйки в рамках колективного трудового спору призвели до численних скасувань рейсів в аеропортах та зупинки руху поїздів. Крім того, тоді у семи землях Німеччини скасували рух частини громадського транспорту. Йшлося про Баден-Вюртемберг, Баварію, Гессен, Нижню Саксонію, Рейнланд-Пфальц, Саксонію і Північний Рейн-Вестфалію.