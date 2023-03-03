  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Голова правозахисного центру "Вясна" Олесь Біляцький на судовому засіданні в Мінську
Лауреата Нобелівської премії миру, голову правозахисного центру "Вясна" Олеся Біляцького в Білорусі засудили до 10 років ув'язненняФото: Vitaly Pivovarchik/BELTA/AFP/Getty Images
ПолітикаБілорусь

Нобелівського лауреата засудили в Білорусі на 10 років

Степан Смишляєв
2 год. тому

Лауреата Нобелівської премії миру Олеся Біляцького в Білорусі засудили до 10 років ув'язнення. Його, та інших представників центру "Вясна" звинувачували у фінансуванні антиурядових протестів і контрабанді грошей.

https://p.dw.com/p/4OCXT

Суд Ленінського району Мінська у п'ятницю, 3 березня, засудив лауреата Нобелівської премії миру, голову правозахисного центру "Вясна" Олеся Біляцького до 10 років ув'язнення у справі проти представників "Вясни", повідомила державна агенція "БелТа".

Іншого фігуранта справи, члена правління правозахисного центру Валентина Стефановича засуджено до дев'яти років позбавлення волі, юриста організації Володимира Лабковича - до семи. Ще одного члена правління "Вясни" Дмитра Соловйова, який перебуває за кордоном, заочно засудили до восьми років ув'язнення.

Політичне переслідування

"Вясна" взяла на себе провідну роль у наданні правової та фінансової допомоги сотням білорусів, які були ув'язнені під час антиурядових протестів, що спалахнули в Білорусі влітку 2020 року та були жорстоко придушені владою. Чоловіків заарештували в липні 2021 року за звинуваченням у фінансуванні антиурядових протестів, а також у контрабанді грошей.

Біляцький у ході слухань наголосив, що багаторічне переслідування правозахисників у Білорусі - політично мотивоване. Він також нагадав, що міністерство юстиції Білорусі кілька разів відмовляло "Вясні" в реєстрації.

За даними правозахисників на кінець січня, кількість політичних в'язнів у Білорусі майже досягла півтори тисячі.

Читайте також: Прокуратура Білорусі вимагає 19 років колонії для Тихановської

Нобелівська премія миру в ув'язненні

Біляцький, вже перебуваючи в ув'язненні, отримав Нобелівську премію 2022 року спільно з російською правозахисною організацією "Меморіал" та українським "Центром громадянських свобод".

До цього, у розмові з DW, коментуючи ситуацію з кримінальним переслідуванням учасників акцій протесту в Білорусі, Біляцький заявляв: "Масштаб репресій у країні - надзвичайно високий, такого не було з часів Сталіна. Це навіть не можна ні з чим порівняти", - наголошував він.

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Державний секретар США Ентоні Блінкен

Блінкен після G20: Росію треба покарати за війну в Україні

Політика3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Бахмут опинився під значним штурмовим тиском російських окупаційних сил

Австрійський полковник про три можливі сценарії в Бахмуті

Австрійський полковник про три можливі сценарії в Бахмуті

Конфлікти17 год. тому
Олаф Шольц у Бундестазі

"Зміна епох" через рік: канцлер про війну РФ проти України

"Зміна епох" через рік: канцлер про війну РФ проти України

Конфлікти16 год. тому
external

Як відступ з Бахмута змінить фронт на сході України

Як відступ з Бахмута змінить фронт на сході України

Конфлікти20 год. тому10:30 хв.
Батарея, стилізована під прапор ФРН

ФРН без газу з РФ: перша зима позаду, що буде з другою?

ФРН без газу з РФ: перша зима позаду, що буде з другою?

Економіка21 год. тому
Мануела Швезіґ

Токсичний "Газпром", або Персональна справа Мануели Швезіґ

Токсичний "Газпром", або Персональна справа Мануели Швезіґ

Закон і право23 год. тому
external

Як рік війни Росії проти України змінив НАТО

Як рік війни Росії проти України змінив НАТО

Конфлікти2 березня 2023 р.02:56 хв.
На головну сторінку