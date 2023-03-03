Нобелівського лауреата засудили в Білорусі на 10 років
Степан Смишляєв
2 год. тому
Лауреата Нобелівської премії миру Олеся Біляцького в Білорусі засудили до 10 років ув'язнення. Його, та інших представників центру "Вясна" звинувачували у фінансуванні антиурядових протестів і контрабанді грошей.
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Суд Ленінського району Мінська у п'ятницю, 3 березня, засудив лауреата Нобелівської премії миру, голову правозахисного центру "Вясна" Олеся Біляцького до 10 років ув'язнення у справі проти представників "Вясни", повідомила державна агенція "БелТа".
Іншого фігуранта справи, члена правління правозахисного центру Валентина Стефановича засуджено до дев'яти років позбавлення волі, юриста організації Володимира Лабковича - до семи. Ще одного члена правління "Вясни" Дмитра Соловйова, який перебуває за кордоном, заочно засудили до восьми років ув'язнення.
Політичне переслідування
"Вясна" взяла на себе провідну роль у наданні правової та фінансової допомоги сотням білорусів, які були ув'язнені під час антиурядових протестів, що спалахнули в Білорусі влітку 2020 року та були жорстоко придушені владою. Чоловіків заарештували в липні 2021 року за звинуваченням у фінансуванні антиурядових протестів, а також у контрабанді грошей.
Біляцький у ході слухань наголосив, що багаторічне переслідування правозахисників у Білорусі - політично мотивоване. Він також нагадав, що міністерство юстиції Білорусі кілька разів відмовляло "Вясні" в реєстрації.
За даними правозахисників на кінець січня, кількість політичних в'язнів у Білорусі майже досягла півтори тисячі.
Біляцький, вже перебуваючи в ув'язненні, отримав Нобелівську премію 2022 року спільно з російською правозахисною організацією "Меморіал" та українським "Центром громадянських свобод".
До цього, у розмові з DW, коментуючи ситуацію з кримінальним переслідуванням учасників акцій протесту в Білорусі, Біляцький заявляв: "Масштаб репресій у країні - надзвичайно високий, такого не було з часів Сталіна. Це навіть не можна ні з чим порівняти", - наголошував він.