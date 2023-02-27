Прокуратура вимагає 19 років колонії для Тихановської

За даними правозахисників, екскандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська обвинувачена в 10 кримінальних справах. Зокрема, щодо приготування до участі в масових заворушеннях та змови з метою захоплення влади.

Прокуратура Білорусі вимагає заочно засудити екскандидатку в президенти Білорусі Світлану Тихановську до 19 років колонії загального режиму, а ексдипломата Павла Латушка - до 19 років колонії посиленого режиму. Про це у понеділок, 27 лютого, повідомив у своєму Telegram-каналі білоруський правозахисний центр "Вясна".

Крім того, обвинувачення вважає необхідним накласти на Тихановську штраф у розмірі 37 тисяч білоруських рублів, а Латушку заборонити обіймати посади протягом п'яти років.

За даними правозахисників, Тихановська проходить обвинуваченою в 10 кримінальних справах. Зокрема, щодо приготування до участі в масових заворушеннях, змови з метою захоплення влади, створення "екстремістських формувань" та керівництва ними. Латушка звинувачують в семи кримінальних справах.

Суд у справі проти білоруських політиків, у якому крім Тихановської та Латушка, обвинуваченими проходять Ольга Ковалькова, Сергій Ділевський та Марія Мороз, іде в режимі "спеціального провадження". Його деталі невідомі. Закон, який запроваджує в Білорусі інститут спеціального провадження, що дозволяє проводити суди заочно, правитель Білорусі Олександр Лукашенко підписав у липні 2022 року.

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Репресії в Білорусі після виборів президента

За даними "Вясни", з початку кампанії з виборів президента Білорусі 2020 року в країні порушили понад 5,5 тисячі кримінальних справ, пов'язаних із протестами проти результатів виборів. Ці справи, за даними слідчого комітету, порушені за фактами "проявів, пов'язаних з незаконними масовими заходами, заворушеннями, протестними акціями, зазіханням на державний суверенітет та громадську безпеку, умисним знищенням та пошкодженням майна, насильством та погрозами щодо посадових осіб та членів їхніх сімей, наклепом та образами представників влади".

Правозахисники збирають дані про людей, чиє кримінальне переслідування пов'язане з подіями виборної кампанії та після неї. Станом на 15 лютого 2023 року зібрано 3960 прізвищ таких людей з різних міст Білорусі. 1433 особи з цього списку визнані "політичними в'язнями".

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