Німецький мільярдер не віддав Трампу вакцину проти коронавірусу

Засновник компанії з розробки програмного забезпечення SAP і власник біотехнологічної фірми Curevac Дітмар Гопп запобіг спробі Вашингтона заручитися ексклюзивними правами на засіб проти COVID-19.
У розпал пандемії коронавірусу і виборчої кампанії в США президент Дональд Трамп вирішив зробити в Німеччині операцію в дусі свого улюбленого гасла "Америка передусім" ("America first"). У неділю і понеділок, 15 та 16 березня, ця історія наробила чимало галасу в німецьких ЗМІ і соціальних мережах. І, напевно, матиме політичні наслідки.
Дональд Трамп захотів вакцину "тільки для США"
Передісторія. 3 березня господар Білого дому разом з віцепрезидентом Майком Пенсом і членами очолюваного ним штабу по боротьбі проти COVID-19 зустрівся з керівниками фармацевтичних і біотехнологічних компаній. Серед запрошених топ-менеджерів був і очільник німецької фірми Curevac американець Деніел Манікелла. Там йому і зробили пропозицію, від якої він, схоже, не зміг відмовитися.
Справа в тому, що біотехнологічна фірма Curevac зараз інтенсивно працює над створенням вакцини від вірусу SARS-CoV-2. За її власними даними, вона вже на початку літа зможе перейти до клінічних випробувань цього багатообіцяючого засобу. За сприятливого розвитку подій щеплення могло б бути готовим до осені. Більш того, компанія повідомляє, що має в своєму розпорядженні сертифіковане в грудні 2019 року обладнання, яке "за один виробничий цикл може випускати до десяти мільйонів ампул з вакциною".
І ось у Вашингтоні, в Білому домі, американському керівнику цієї німецької фірми зробили пропозицію організувати продаж компанії (мова нібито йшла про один мільярд доларів) або хоча б забезпечити Сполученим Штатам ексклюзивні права на вакцину і технологію її виготовлення. Дональд Трамп, як дізналася німецька газета Welt am Sonntag, захотів мати вакцину "тільки для США".
Біолог захищає дисертацію і створює в Тюбінгені фірму
Через вісім днів після зустрічі з американським президентом, 11 березня, Деніел Манікелла несподівано без оголошення причин пішов із Curevac, а замість нього головою правління компанії знову став її засновник біолог Інґмар Герр (Ingmar Hoerr). У 2000 році він заснував її у віці 32 років в німецькому університетському місті Тюбінген після захисту дисертації, в рамках якої розробив технологію виготовлення вакцин і препаратів для імунної терапії.
Однак в 2018 році Інґмар Герр відійшов від оперативного управління бізнесом і очолив наглядову раду фірми. І ось тепер він повернувся на колишню посаду, чого, за даними ЗМІ, активно домагався основний інвестор компанії. А це - 79-річний мільярдер Дітмар Гопп (Dietmar Hopp), один з найбагатших і найвідоміших німецьких підприємців.
У 1972 році він з чотирма товаришами створив нині найбільшу в Європі софтверну компанію SAP, яка виробляє програмне забезпечення для управління бізнес-процесами. Її програмами активно користуються сьогодні, до речі, і в пострадянських країнах - Україні, Росії, Казахстані, Білорусі.
Дітмар Гопп два десятиліття фінансує наукові дослідження
Дітмар Гопп ще в 2000 році вклався в Curevac і півтора десятиліття практично одноосібно фінансував наукові дослідження фірми, якими займаються зараз близько 450 її співробітників. У 2015 році гроші стали надходити також від благодійного фонду, створеного засновником американської компанії Microsoft Біллом Гейтсом і його дружиною Меліндою - Bill & Melinda Gates Foundation.
Загалом, за даними газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, в цю біотехнологічну компанію, яка як і раніше працює зі збитками, було інвестовано приблизно 550 мільйонів євро. Але тепер Curevac, можливо, стоїть на порозі створення саме тієї вакцини, якої зараз найбільше потребує людство.
І саме в цей момент адміністрація президента США робить спробу перекупити команду її засновників. Про це 15 березня докладно розповіла недільна газета Welt am Sonntag. А ввечері того ж дня прийшла заява Дітмара Гоппа, який зробив те, що звільнений Деніел Манікелла не зміг або не захотів зробити у Вашингтоні.
Фірма Curevac робить вакцину для всього людства
Дітмар Гопп виключив надання ексклюзивного права на засіб проти COVID-19 одній країні. "Якщо нам, як я сподіваюся, скоро вдасться розробити дієву вакцину проти коронавірусу, застосовувати її для захисту людей треба буде не регіонально, а солідарно по всьому світу", - підкреслив мільярдер. І додав, що він був би радий, якби така допомога прийшла до людей з Німеччини завдяки його багаторічним інвестиціям.
Інтрига навколо фірми Curevac викликала бурхливу реакцію в політичному Берліні. Видання медіагрупи Funke опублікувало 16 березня інтерв'ю з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом (Heiko Maas), в якому він заявив, що "цей вірус ми зможемо перемогти тільки спільно, а не один проти одного". Німецькі науковці, вказав він, посідають провідні позиції в справі розробки ліків і вакцин, співпрацюючи при цьому з фахівцями в усьому світі. "Ми не можемо допустити, щоб хтось намагався ексклюзивно заволодіти результатами їхніх наукових досліджень", - підкреслив глава МЗС.
Аналогічно ще в неділю ввечері на телеканалі ARD висловився міністр економіки Німеччини Петер Альтмаєр (Peter Altmaier), який давно виступає за зміцнення індустріальної самостійності Німеччини і ЄС. Рішення Дітмара Гоппа і зайняту ним позицію він назвав "чудовими", підкресливши при цьому, що "Німеччина не розпродається".
Футбольний клуб "Гоффенгайм" - теж дітище Дітмара Гоппа
Додаткову пікантність всій цій історії додає те, що протягом останніх тижнів ім'я Дітмара Гоппа звучало в Німеччині зовсім в іншому контексті. На нього употужнилася певна частина німецьких футбольних фанатів, які бачать в ньому символ комерціалізації спорту і його підпорядкування інтересам капіталістичних магнатів. Тому на трибунах все частіше з'являлися транспаранти з погрозами та образами на адресу Гоппа - спонсора і власника футбольного клубу "Гоффенгайм".
І який раптом несподіваний поворот через коронавірус! Пропозиція Трампа, який довго применшував небезпеку коронавірусу, була б привабливою угодою для інвестора, зацікавленого в швидкій наживі, вказує Frankfurter Allgemeine Zeitung і продовжує: "Однак Дітмар Гопп відповів Дональду Трампу відмовою. Саме тому, що він може собі це дозволити, ці наукові дослідження, схоже, залишаться в Німеччині. Якщо Curevac вдасться прорив, цій людині слід поставити пам'ятник".
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