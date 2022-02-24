Німецькі ЗМІ про атаку Путіним України: Більше жодних ілюзій

Вторгнення російських військ в Україну, яке розпочалося 24 лютого, не сходить з перших шпальт німецьких газет. На цю тему висловлюються оглядачі провідних видань Німеччини. Вони дорікають владі в Берліні за "наївну" політику щодо Росії протягом останніх років і закликають тепер вдаватися до радикальних заходів, щоб зупинити агресію Кремля.

"У випадку з Путіним Берлін довів діалог до збочення"

Журналіст тижневика Der Spiegel Крістіан Неф (Christian Neef) зазначає, що для багатьох політиків у Німеччині зараз настав "час сюрпризів". "Вісім років знадобилося, щоб Захід усвідомив, що за людина Володимир Путін насправді! Тому що війна почалася не цього четверга, а ще на початку 2014 року", - пише він. Незважаючи на українців, що гинули на сході країни, "Німеччина трималася за діалог з Росією, за винятком кількох санкцій".

"Звичайно, діалог - важливий засіб зовнішньої політики, але у випадку з Путіним Німеччина довела його до перекручення", - нарікає журналіст. На його думку, німецькі політики так і не зрозуміли, що президент РФ має інші установки, ніж західні лідери.

"Що така велика держава як Росія інакше підходить до конфліктів, ніж ми, які прагнуть залагодити різні інтереси виключно за допомогою співпраці та діалогу. Для Німеччини в її політиці щодо Росії йшлося завжди лише про власну суспільну і політичну систему", - констатує Неф.

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"Бізнес був понад загрозу, переговори - вище оборони"

Оглядач Zeit Online Карстен Лютер (Carsten Luther) вважає, що нинішній розвиток подій був передбачуваним: "Путін ніколи не приховував свого світогляду, своєї люті та своїх намірів. Це не перший злочин, не перше вбивство, не перша війна. Занадто багато людей до останнього моменту відверталися, заспокоювали, применшували небезпеку. Бізнес був понад загрозу, ідеологія - понад правду, переговори - вище оборони. Але в цей день ілюзія спільного шляху, на якому партнер висловлює лише виправдане занепокоєння, остаточно зруйнована".

На думку журналіста, після російського вторгнення до України все зміниться. "Росія остаточно розпрощалася зі світом правил і права і постраждає за це так само, як усі інші. Путін прагне капітуляції та покори України. Та йому це не вдасться без опору. І ми не повинні йому цього дати", - наголошує Лютер .

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"Путін і китайці розуміють лише політику сили"

Німецьке суспільство виявилося зовсім не готовим до війни через свою "невинність і відчуженість", - констатує головний редактор Die Welt Ульф Пошгардт (Ulf Poschhardt).

"Німці у своїй моральній регресії почуття власної непогрішності після жахливих років варварства відгородилися від усього, що необхідно для обороноздатності і для того, щоб зайняти тверду позицію. Під захистом США та НАТО країна так і не виросла і не дозріла. З добробутом прийшов і свого роду декаданс. Тепер стало зрозуміло, що треба вміти оборонятися та постояти за себе", - розмірковує автор.

Змін такого плану необхідні у вихованні, освіті, в економіці, культурі та ЗМІ, переконаний Пошгардт. "Якщо ми не почнемо всерйоз сприймати реальну політику замість моралі, якщо не замислюватимемося про все, що ми робимо, на предмет того, чи посилює це Захід, свободу, демократію, то у нас виникнуть труднощі. Путін, як і китайці, розуміє лише політику сили", - резюмує він.

Постачання зброї Україні, відключення Росії від SWIFT

Те, яких саме заходів варто вжити німецькій та європейській владі, аналізує у своєму коментарі Марк Байзе (Marc Beise) з газети Süddeutsche Zeitung: "Якщо розмови про санкції серйозні, то в Росію більше не повинні вливатися гроші. Якщо Росію відключити від SWIFT (міжнародна система міжбанківських платежів. - Ред.), що в правовому плані можливо, всі грошові потоки - а отже, і потоки товарів - в Росію та з неї були б зупинені".

Оглядач видання вказує на те, що подібний крок не спричинив би краху світової фінансової системи. "Зате такий захід мав би сильні економічні наслідки - жодних російських газу та нафти для Заходу, бо їх неможливо було б оплачувати. Зараз, попри бої, постачання триває - навіть газотранспортною системою України. Але хіба не в цьому й проблема?" - запитується Байзе. Якщо країни Заходу не готові до таких заходів, то "можна залишити сльози при собі та чекати, коли російські танки перетнуть нові кордони", підсумовує він.

Себастіан Фішер (Sebastian Fischer ) з Der Spiegel також пропонує переглянути думку про неприпустимість деяких заходів, включно з постачанням зброї Україні: "24 лютого 2022 року змінює всі розрахунки: що вчора ще було правильним, сьогодні неправильне. Уряд Німеччини має швидко і без зайвої бюрократії поставити Україні зброю - поки що це ще можливо".

Автор коментаря пропонує оцінити й інші кроки у відповідь - "все, що в наших силах": серед них повна зупинка проєкту "Північний потік-2", штрафні заходи проти Путіна та його оточення, проти російських олігархів, а також заморожування російських активів на Заході.