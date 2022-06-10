Німецькі медики лікуватимуть в Україні тяжко поранених

На тлі російського вторгнення, що триває, міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) відвідав Україну і пообіцяв велику підтримку в медичній сфері, зокрема в лікуванні тяжко поранених. "Україна потребує гуманітарної допомоги так само терміново, як і нашої військової підтримки", - заявив він у п'ятницю, 10 червня, у Львові, де його прийняв голова українського МОЗ Віктор Ляшко.

У своєму акаунті в Twitter німецький міністр опублікував фото з українським бійцем, якого доставлять на лікування в ФРН. "Дуже недооцінюється, скільки серйозних поранень завдає ця війна", - вказав урядовець.

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Міністр прибув із командою хірургів та лікарів швидкої допомоги

В ефірі німецького телеканалу ARD Лаутербах повідомив, що він прибув із командою хірургів та інших спеціалістів. Вони допоможуть у лікуванні постраждалих із сильними опіками, проведуть навчання українських медиків і допоможуть у створенні опікових центрів, заявив він. Крім того, уряд Німеччини підтримає встановлення контейнерних майстерень зі створення протезів. Через Федеральну лікарську палату надійшли пропозиції щодо роботи в Україні від 200 хірургів та лікарів швидкої допомоги.

"Діти наступають на міни, втрачають кінцівки. Обстрілюються багатоквартирні будинки, тяжких поранень зазнають ні в чому не винні мирні жителі та діти", - заявив Лаутербах. У програмі його візиту також є відвідування кількох лікарень та участь у конференції донорів про створення реабілітаційного центру для інвалідів війни.

Міністр також зустрівся з родиною, яка постраждала від російської атаки на вокзал у Краматорську. Мама з 12-річною донькою втратили ноги і тепер проходять реабілітацію у Львові.

Того ж дня до України приїхав міністр продовольства та сільського господарства Німеччини Джем Ездемір (Cem Özdemir). "Ми проводимо тут гуманітарну ініціативу від імені всього федерального уряду, включно з (канцлером. Ред.) Олафом Шольцом (Olaf Scholz)", - повідомив Лаутербах.