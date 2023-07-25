У Німеччині вимагають виключити РФ з комітету ЮНЕСКО

Організація World Heritage Watch з Німеччини вимагає виключити Росію з Комітету світової спадщини ЮНЕСКО після масштабних руйнувань центру Одеси внаслідок російських обстрілів.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Німецька організація World Heritage Watch, яка опікується захистом світової культурної спадщини, вимагає виключити Росію з Комітету світової спадщини ЮНЕСКО. Цей орган координує список Світової спадщини ЮНЕСКО, зокрема додає та виключає з нього об'єкти.

Як зазначається у заяві, опублікованій на сайті організації , "руйнуванням історичних будівель, музеїв та духовного центру, головної церкви української культурної метрополії Одеси варварський геноцидальний російський режим перетнув останню межу та безповоротно залишив коло цивілізованого світу",

"Таким чином, Росія втратила будь-яке право брати участь у міжнародних органах, які консультують або ухвалюють рішення щодо захисту культурних цінностей", - вважають в організації.

У World Heritage Watch, зокрема, вважають, що своїми діями в Україні Росія порушила Міжнародну конвенцію про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини 1972 року, згідно з якою держави-учасники зобов'язуються не заподіювати шкоду спаднищам інших держав-учасниць конвенції, та Гаазьку конвенцію про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

Через це представники організації вимагають негайно скликати позачергове засідання органу з єдиним пунктом порядку денного про виключення РФ з Комітету всесвітньої спадщини, а також розробити режим санкцій проти порушників конвенції.

Удари по Одесі

20 липня 2023 року Росія завдала удару по історичному центру Одеси, внаслідок якого постраждали археологічний музей, музей морського флоту та літературний музей, які зараховані до фонду Світової спадщини.

Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань освіти, науки та культури ЮНЕСКО різко засудила ці атаки.

"ЮНЕСКО висловлює підтримку жителям Одеси та щирі співчуття сім'ям жертв", - йшлося в заяві, оприлюдненій 21 липня.

За даними організації, від початку повномасштабного нападу РФ 24 лютого 2022 року зазнали шкоди щонайменше 270 культурних об'єктів в Україні.

Своєю чергою, постійний представник України при ЮНЕСКО Вадим Омельченко закликав переглянути роль Росії в установі та її органах.