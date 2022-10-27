ЮНЕСКО: В Україні пошкоджено понад 200 об'єктів культури
Степан Смишляєв
5 хв. тому
Найбільше зруйнованих об'єктів в Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. ЮНЕСКО планує запустити платформу для відстеження завданої росіянами шкоди в режимі реального часу.
https://p.dw.com/p/4Ijid
Реклама
Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) підтвердила пошкодження 207 об'єктів культурної спадщини в Україні від початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого. "Культурна спадщина дуже часто зазнає супутньої шкоди під час воєн, але іноді на неї націлюються спеціально, адже вона є сутністю ідентичності країн", - заявила директорка з питань культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Кріста Піккат, повідомила у середу, 26 жовтня, агенція AFP.
Зокрема пошкоджені 88 релігійних об'єктів, 15 музеїв, 76 будівель, що становлять історичний та/або мистецький інтерес, 18 пам'ятників та 10 бібліотек. Найбільш постраждалих об'єктів в Донецькій області - 59, Харківській - 51, Київській - 30 та Луганській - 25.
ЮНЕСКО співпрацює з музеями та колекціями в Україні, щоб спробувати боротися з типовою проблемою всіх воєн - загрозою грабунку. Зокрема організація обговорювала з українською владою можливість вивезення предметів культурної спадщини з країни на час війни, але, за словами Піккат, це "важкий виклик", і наразі йдеться лише про евакуацію колекцій у безпечніші частини України.
Жоден об'єкт Світової спадщини не постраждав
У той же час в ЮНЕСКО наголошують, що жоден з семи українських об'єктів, що включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО - не постраждав. Більше того, президент України Володимир Зеленський цього місяця офіційно звернувся до організації, щоб включити до списку ще один український об'єкт - історичний центр Одеси, аби захистити його від російських авіаударів.
ЮНЕСКО співпрацює з владою Одеси, щоб переконатися, що її основні пам'ятки та культурні об’єкти позначені блакитним щитом - емблемою, яка використовується під час збройних конфліктів для позначення культурних цінностей, які слід захищати.
У свою чергу міністерство культури та інформаційної політики України верифікувало 552 об'єкти культурної спадщини та культурної інфраструктури, які пошкодили росіяни. "З них - 171 пам’ятка, 146 об’єктів цінної історичної забудови, 58 монументів та творів мистецтва, 44 музеї", - заявила 26 жовтня заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва під час міжнародної конференції "Культурна спадщина в умовах війни: захист, збереження та реставрація".
За її словами, обласні військові адміністрації, повідомляють про ушкодження майже тисячі об'єктів культурної інфраструктури, але наразі не всі вони верифіковані.
ЮНЕСКО запустить платформу для відстеження пошкоджень
Установа ООН наразі використовує супутникові зображення "до і після" для моніторингу руйнувань об'єктів культури, і планує протягом кількох тижнів відкрити публічний доступ до відповідної платформи.
За словами Піккат, створення цієї платформи стало пілотним експериментом, щоб зрозуміти, як може ЮНЕСКО з користю упорядковувати таку інформацію. У довгостроковій перспективі організація може розширити її за межі України та використовувати як інтерактивний інструмент у режимі реального часу для роботи експертів, зауважує AFP.