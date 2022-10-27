ЮНЕСКО: В Україні пошкоджено понад 200 об'єктів культури

Найбільше зруйнованих об'єктів в Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. ЮНЕСКО планує запустити платформу для відстеження завданої росіянами шкоди в режимі реального часу.

Спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) підтвердила пошкодження 207 об'єктів культурної спадщини в Україні від початку широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого. "Культурна спадщина дуже часто зазнає супутньої шкоди під час воєн, але іноді на неї націлюються спеціально, адже вона є сутністю ідентичності країн", - заявила директорка з питань культури та надзвичайних ситуацій ЮНЕСКО Кріста Піккат, повідомила у середу, 26 жовтня, агенція AFP.

Зокрема пошкоджені 88 релігійних об'єктів, 15 музеїв, 76 будівель, що становлять історичний та/або мистецький інтерес, 18 пам'ятників та 10 бібліотек. Найбільш постраждалих об'єктів в Донецькій області - 59, Харківській - 51, Київській - 30 та Луганській - 25.

ЮНЕСКО співпрацює з музеями та колекціями в Україні, щоб спробувати боротися з типовою проблемою всіх воєн - загрозою грабунку. Зокрема організація обговорювала з українською владою можливість вивезення предметів культурної спадщини з країни на час війни, але, за словами Піккат, це "важкий виклик", і наразі йдеться лише про евакуацію колекцій у безпечніші частини України.

Жоден об'єкт Світової спадщини не постраждав

У той же час в ЮНЕСКО наголошують, що жоден з семи українських об'єктів, що включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО - не постраждав. Більше того, президент України Володимир Зеленський цього місяця офіційно звернувся до організації, щоб включити до списку ще один український об'єкт - історичний центр Одеси, аби захистити його від російських авіаударів.

ЮНЕСКО співпрацює з владою Одеси, щоб переконатися, що її основні пам'ятки та культурні об’єкти позначені блакитним щитом - емблемою, яка використовується під час збройних конфліктів для позначення культурних цінностей, які слід захищати.

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В Україні називають більші цифри

У свою чергу міністерство культури та інформаційної політики України верифікувало 552 об'єкти культурної спадщини та культурної інфраструктури, які пошкодили росіяни. "З них - 171 пам’ятка, 146 об’єктів цінної історичної забудови, 58 монументів та творів мистецтва, 44 музеї", - заявила 26 жовтня заступниця міністра культури та інформаційної політики Катерина Чуєва під час міжнародної конференції "Культурна спадщина в умовах війни: захист, збереження та реставрація".

За її словами, обласні військові адміністрації, повідомляють про ушкодження майже тисячі об'єктів культурної інфраструктури, але наразі не всі вони верифіковані.

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ЮНЕСКО запустить платформу для відстеження пошкоджень

Установа ООН наразі використовує супутникові зображення "до і після" для моніторингу руйнувань об'єктів культури, і планує протягом кількох тижнів відкрити публічний доступ до відповідної платформи.

За словами Піккат, створення цієї платформи стало пілотним експериментом, щоб зрозуміти, як може ЮНЕСКО з користю упорядковувати таку інформацію. У довгостроковій перспективі організація може розширити її за межі України та використовувати як інтерактивний інструмент у режимі реального часу для роботи експертів, зауважує AFP.