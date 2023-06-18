Німецький Stern спростував фейк про тяжке поранення Буданова

Журнал Stern заявив, що не публікував новину про поранення очільника ГУР України Кирила Буданова. Така інформація з посиланням на видання поширилася в соцмережах РФ, включно з Telegram-каналом пропагандиста Соловйова.

Німецьке видання Stern у суботу, 17 червня, заявило, що не публікувало новини про серйозне поранення очільника Головного управління розвідки (ГУР) України Кирила Буданова, який нібито зазнав травми головного мозку і перебуває в комі. Така інформація з посиланням на журнал раніше того ж дня поширилася в російських пропагандистських соцмережах - зокрема в Telegram-каналі телеведучого Володимира Соловйова.

"Stern не публікував подібної новини, - йдеться у статті . - Тож ця історія - не більше ніж відвертий фейк, чергова фальшива новина російських пропагандистів". Далі підкреслюється, що останній матеріал Stern про Буданова датований 28 лютого цього року. У ньому наводилася думка глави ГУР України щодо того, чи буде Китай постачати зброю Москві.

Тим часом, зазначає видання, дезінформація про "важке поранення" Буданова з'явилася вже й у перекладі іншими мовами. Так, на сайті фейкової, як пише Stern, італійської новинної агенції Nova News, яка, вочевидь, використовується РФ для розповсюдження власної пропаганди, статтю на цю тему опубліковано англійською, іспанською, італійською, німецькою, сербською, французькою і хорватською мовами.

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Stern: РФ веде кампанію з дезінформації

Судячи з усього, пише Stern, з боку Росії має місце цілеспрямована кампанія з дезінформації, спрямована проти Буданова. Так, пропагандистська РІА "Новости" два дні тому писала, що главу ГУР нібито серйозно поранили під час ракетного удару по Києву 29 травня, і його доправили до Берліна. Також провладна російська інформагенція заявляла й про важке поранення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Україна спростовує ці повідомлення. Президент Володимир Зеленський 17 червня заявив, що і Залужний, і Буданов того дня були присутні на нараді військового керівництва країни.

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