  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
ПолітикаНімеччина

Німецька ВДП хоче знову порушити питання про Taurus Україні

Жан Рофе | Анастасія Шепелева
16 листопада 2024 р.

Голова фракції Вільної демократичної партії у Бундестазі вважає за можливе ще до нових парламентських виборів провести голосування щодо передачі Києву далекобійних ракет Taurus.

https://p.dw.com/p/4n4PN
Далекобійна ракета Taurus
Київ давно просить Берлін про постачання далекобійних ракет Taurus (архівне фото)Фото: Bundeswehr/dpa

Вільна демократична партія (ВДП) має намір ще до дострокових парламентських виборів в ФРН винести на голосування у Бундестазі питання щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це повідомив голова фракції лібералів Крістіан Дюрр (Christian Dürr) в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, опублікованому у суботу, 16 листопада.

"Це було б можливим. І я цілком можу собі уявити, з оглядуна заяви ХДС/ХСС та "Зелених", що така пропозиція могла б мати успіх", - сказав він.

Читайте також: Кандидат у канцлери Мерц назвав умови поставок ракет Taurus в Україну

Дюрр зазначив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "поширює легенди" про вечір розпаду правлячої "світлофорної" коаліції. "Він хотів отримати додатково три мільярди євро для України, які я йому обіцяв. При бюджеті в 488 мільярдів (євро. - Ред.) це було б цілком здійсненно. Але не 15 мільярдів (євро. - Ред.), яких хотів Шольц, щоб на 12 мільярдів (євро. - Ред.), що залишилися, реалізувати проєкти СДПН", - заявив глава фракції ВДП.

"Більше того, якщо ситуація в Україні драматична, то в першу чергу потрібні не гроші. Ми запропонували, щоб крилаті ракети Taurus нарешті були б поставлені в Україну", - наголосив він.

Генсек ВДП: Україні потрібні не гроші, а ракети Taurus

Раніше цього тижня схожим чином висловився і генеральний секретар ліберальної ВДП Біджан Джір-Сарай (Bijan Djir-Sarai). Виступаючи на форумі Фонду імені Кербера (Körber-Stiftung) у Берліні, він категорично відкинув твердження про те, що німецька урядова коаліція розпалася тому, що голова цієї партії, міністр фінансів Крістіан Ліндер (Christian Lindner) був проти виділення Україні додатково трьох мільярдів євро у бюджеті на 2025 рік.

Коли обговорення на засіданні коаліційної комісії увечері 6 листопада торкнулося трьох мільярдів євро для України, розповів Джір-Сарай, ліберали заявили, що знайти таку суму за рахунок економії на інших видаткових статтях бюджету - не проблема.

Але канцлер, за його словами, хотів будь-що взяти додаткові кредити, скасувавши для цього закладене в Конституцію країни так зване "боргове гальмо". Крім того, за словами генсека ВДП, в нинішній ситуації Україні потрібні не так додаткові три мільярди, а те озброєння, яке Київ у Німеччини давно просить - наприклад, крилаті ракети Taurus, але канцлер, як і раніше, відповідає відмовою.

Читайте також: Дострокові вибори в Німеччині. Про що заявив Шольц?

Удари вглиб РФ далекобійними ракетами: чого боїться Захід?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Роберт Габек, Олаф Шольц, Крістіан Лінднер. Тепер їм не по дорозі

Не все так погано? Розпад коаліції Шольца - шанс для Німеччини

Не все так погано? Розпад коаліції Шольца - шанс для Німеччини

Політична криза у ФРН, пов'язана з розпадом правлячої коаліції, вибухнула на тлі занепадницьких настроїв у суспільстві. Чим же так незадоволені німці, і чи може нинішня криза відкрити нові можливості для країни?
Політика12 листопада 2024 р.
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр затверджує відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера у присутності канцлера Олафа Шольца, фото 7 листопада 2024 року

Німеччина після розвалу коаліції: на що ще здатен уряд Шольца?

Німеччина після розвалу коаліції: на що ще здатен уряд Шольца?

Правляча в Німеччині коаліція розпалася через розбіжності щодо бюджетних питань. Технічний уряд Олафа Шольца повністю залежить від підтримки опозиційного блоку ХДС/ХСС. Що стосується України, то їхні позиції збігаються.
Політика8 листопада 2024 р.
Олаф Шольц бачить березень 2025 як ймовірний час проведення дострокових виборів до Бундестагу, тому хоче вотум довіри до уряду в січні

Від розвалу коаліції до нового уряду Німеччини: що далі?

Від розвалу коаліції до нового уряду Німеччини: що далі?

Після розвалу коаліції канцлер Шольц має намір 15 січня винести на голосування в Бундестазі питання про довіру уряду. Опозиція не хоче так довго чекати. Що, як і коли має бути зроблено для виходу з кризи.
Політика8 листопада 2024 р.