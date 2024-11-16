Німецька ВДП хоче знову порушити питання про Taurus Україні

Голова фракції Вільної демократичної партії у Бундестазі вважає за можливе ще до нових парламентських виборів провести голосування щодо передачі Києву далекобійних ракет Taurus.

Вільна демократична партія (ВДП) має намір ще до дострокових парламентських виборів в ФРН винести на голосування у Бундестазі питання щодо постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Про це повідомив голова фракції лібералів Крістіан Дюрр (Christian Dürr) в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung, опублікованому у суботу, 16 листопада.

"Це було б можливим. І я цілком можу собі уявити, з оглядуна заяви ХДС/ХСС та "Зелених", що така пропозиція могла б мати успіх", - сказав він.

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Дюрр зазначив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) "поширює легенди" про вечір розпаду правлячої "світлофорної" коаліції. "Він хотів отримати додатково три мільярди євро для України, які я йому обіцяв. При бюджеті в 488 мільярдів (євро. - Ред.) це було б цілком здійсненно. Але не 15 мільярдів (євро. - Ред.), яких хотів Шольц, щоб на 12 мільярдів (євро. - Ред.), що залишилися, реалізувати проєкти СДПН", - заявив глава фракції ВДП.

"Більше того, якщо ситуація в Україні драматична, то в першу чергу потрібні не гроші. Ми запропонували, щоб крилаті ракети Taurus нарешті були б поставлені в Україну", - наголосив він.

Генсек ВДП: Україні потрібні не гроші, а ракети Taurus

Раніше цього тижня схожим чином висловився і генеральний секретар ліберальної ВДП Біджан Джір-Сарай (Bijan Djir-Sarai). Виступаючи на форумі Фонду імені Кербера (Körber-Stiftung) у Берліні, він категорично відкинув твердження про те, що німецька урядова коаліція розпалася тому, що голова цієї партії, міністр фінансів Крістіан Ліндер (Christian Lindner) був проти виділення Україні додатково трьох мільярдів євро у бюджеті на 2025 рік.

Коли обговорення на засіданні коаліційної комісії увечері 6 листопада торкнулося трьох мільярдів євро для України, розповів Джір-Сарай, ліберали заявили, що знайти таку суму за рахунок економії на інших видаткових статтях бюджету - не проблема.

Але канцлер, за його словами, хотів будь-що взяти додаткові кредити, скасувавши для цього закладене в Конституцію країни так зване "боргове гальмо". Крім того, за словами генсека ВДП, в нинішній ситуації Україні потрібні не так додаткові три мільярди, а те озброєння, яке Київ у Німеччини давно просить - наприклад, крилаті ракети Taurus, але канцлер, як і раніше, відповідає відмовою.

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