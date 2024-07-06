Поліція ФРН закликала турецьких фанів не політизувати футбол

Політиці не місце у футболі, тож турецьким вболівальникам варто було б утриматися від використання недоречних жестів і символіки, наголосили в Німецькій поліцейській профспілці.

Німецька поліцейська профспілка (GdP) закликала не політизувати цьогорічний Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2024). Заклик пролунав у суботу, 6 липня, з нагоди чвертьфінального матчу між національними збірними Туреччини та Нідерландів, що має проводитися ввечері цього дня на Олімпійському стадіоні в Берліні.

"Політиці не місце на футбольному полі. Особливо, коли в її центрі присутня нелюдська символіка", - заявив у суботу в Бремені голова GdP Йохен Копельке (Jochen Kopelke), якого цитує інформагенція epd.

За даними GdP, турецькі футбольні ультрас закликали до демонстрації жесту ультраправого турецького угруповання "Сірі вовки". Копельке наголосив на нагальній потребі вивчити умови, за яких цей жест може бути заборонений. Він також сказав, що розлюченим турецьким фанатам потрібно тримати себе в рамках. "Це гра з високим рівнем ризику. Це ставить перед нашими колегами особливі поліцейські виклики", - наголосив він.

Інше представниця керівництва поліційної профспілки Сібілле Краузе (Sibylle Krause) додала, що футбол об'єднує найрізноманітніших людей. "Ось чому ми всі повинні показати червону картку ненависті, агітації та маргіналізації", - зазначила вона.

Меріх Демірал привітав своїх уболівальників жестом ультраправого угруповання "Сірі вовки", за що УЄФА дискваліфікувало його на дві гри Фото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Дискваліфікація турецького гравця за недоречний жест

Нагадаємо, напередодні стало відомо про рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікувати захисника національної збірної Туреччини з футболу Меріха Демірала, який показав на знак перемоги над збірною Австрії жест ультраправого турецького угруповання "Сірі вовки". Згідно з рішенням УЄФА, цей гравець пропустить два наступних матчі Євро-2024.

У Туреччині на політичному рівні "Сірі вовки" представлені праворадикальною Партією націоналістичного руху (MHP), яку раніше було заборонено, потім вона перебувала в опозиції до президента Реджепа Таїпа Ердогана, а з середини 2010-х вступила з ним у союз. У Німеччині ні саме це угруповання, ні його жест не заборонені, але "Сірі вовки" перебувають під наглядом Федерального відомства з охорони конституції.

Очікується, що на матчі проти Нідерландів, який відбудеться в суботу на Олімпійському стадіоні в Берліні, буде присутній президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.