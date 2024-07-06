  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
Закон і правоНімеччина

Поліція ФРН закликала турецьких фанів не політизувати футбол

Валерій Сааков
6 липня 2024 р.

Політиці не місце у футболі, тож турецьким вболівальникам варто було б утриматися від використання недоречних жестів і символіки, наголосили в Німецькій поліцейській профспілці.

https://p.dw.com/p/4hxuX
Турецькі вболівальники під час Євро-2024
Турецькі вболівальники у ДортмундіФото: Braima Darame/DW

Німецька поліцейська профспілка (GdP) закликала не політизувати цьогорічний Чемпіонат Європи з футболу (Євро-2024). Заклик пролунав у суботу, 6 липня, з нагоди чвертьфінального матчу між національними збірними Туреччини та Нідерландів, що має проводитися ввечері цього дня на Олімпійському стадіоні в Берліні.

"Політиці не місце на футбольному полі. Особливо, коли в її центрі присутня нелюдська символіка", - заявив у суботу в Бремені голова GdP Йохен Копельке (Jochen Kopelke), якого цитує інформагенція epd.

За даними GdP, турецькі футбольні ультрас закликали до демонстрації жесту ультраправого турецького угруповання "Сірі вовки". Копельке наголосив на нагальній потребі вивчити умови, за яких цей жест може бути заборонений. Він також сказав, що розлюченим турецьким фанатам потрібно тримати себе в рамках. "Це гра з високим рівнем ризику. Це ставить перед нашими колегами особливі поліцейські виклики", - наголосив він.

Інше представниця керівництва поліційної профспілки Сібілле Краузе (Sibylle Krause) додала, що футбол об'єднує найрізноманітніших людей. "Ось чому ми всі повинні показати червону картку ненависті, агітації та маргіналізації", - зазначила вона.

Меріх Демірал і жест ультраправого угруповання "Сірі вовки"
Меріх Демірал привітав своїх уболівальників жестом ультраправого угруповання "Сірі вовки", за що УЄФА дискваліфікувало його на дві гриФото: Ebrahim Noroozi/AP Photo/picture alliance

Дискваліфікація турецького гравця за недоречний жест

Нагадаємо, напередодні стало відомо про рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) дискваліфікувати захисника національної збірної Туреччини з футболу Меріха Демірала, який показав на знак перемоги над збірною Австрії  жест ультраправого турецького угруповання "Сірі вовки". Згідно з рішенням УЄФА, цей гравець пропустить два наступних матчі Євро-2024.

У Туреччині на політичному рівні "Сірі вовки" представлені праворадикальною Партією націоналістичного руху (MHP), яку раніше було заборонено, потім вона перебувала в опозиції до президента Реджепа Таїпа Ердогана, а з середини 2010-х вступила з ним у союз. У Німеччині ні саме це угруповання, ні його жест не заборонені, але "Сірі вовки" перебувають під наглядом Федерального відомства з охорони конституції.

Очікується, що на матчі проти Нідерландів, який відбудеться в суботу на Олімпійському стадіоні в Берліні, буде присутній президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Стадіон "Альянс Арена" у Мюнхені

Євро-2024 у Німеччині: на яких стадіонах відбуватиметься чемпіонат?

Євро-2024 у Німеччині: на яких стадіонах відбуватиметься чемпіонат?

Чемпіонат Європи з футболу стартує в Німеччині 14 червня. Матчі першості відбуватимуться на десяти стадіонах у різних містах. Найважливіші матчі - стартовий та фінал - гратимуть у Мюнхені й Берліні. Фотодобірка DW.
Спорт10 червня 2024 р.10 фото
Демірал після матчу проти Австрії показує жест "Сірих вовків"

Захисник Туреччини та фанати Австрії спричинили скандал на "Євро-2024"

Захисник Туреччини та фанати Австрії спричинили скандал на "Євро-2024"

Меріх Демірал відсвяткував перемогу збірної Туреччини над Австрією жестом ультраправого угруповання "Сірі вовки". Австрійські фанати перед матчем співали "Німеччина німцям, іноземці - геть".
Спорт3 липня 2024 р.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, червень 2021 року

Туреччина в НАТО: непередбачуваний другий номер Альянсу

Туреччина в НАТО: непередбачуваний другий номер Альянсу

Туреччину, яка має другу за чисельністю армію в НАТО, часто критикують союзники за однобічні дії. Але, незважаючи на різні непорозуміння, Анкара та Альянс незамінні один для одного, переконані експерти.
Політика23 квітня 2024 р.
Більше публікацій