Німеччина почала головувати у Великій сімці

З 1 січня 2022 року Німеччина почала річне головування у Великій сімці, до якої також входять Франція, Італія, Японія, Канада, Великобританія та США. Завданням Берліна у G7 має стати "зосередження уваги на головному", заявив офіційний представник німецього уряду Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Багато з того, що обговорювалося і вирішувалося G7 у 2021 році під головуванням Великобританії, буде продовжено й у новому році. Насамперед, це спільні дії у боротьбі з пандемією коронавірусу та боротьба зі зміною клімату.

Німецький уряд також має намір проводити активнішу зовнішню політику. У форматі Великої сімки це неможливо без Сполучених Штатів, які, є найважливішим партнером ФРН, зазначив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Єдина політика щодо Росії

ФРН планує зміцнювати співпрацю з усіма партнерами з G7 для проведення спільної політики щодо Росії.

Велика сімка уже попередила Москву, що у разі агресії проти України Кремль очікують "великі наслідки". Йдеться насамперед про економічні санкції. "Будь-яке порушення територіальної цілісності буде оплачено високою ціною, і ми заявляємо про це в один голос з нашими європейськими партнерами та трансатлантичними союзниками", - наголосив Шольц.

Водночас канцлер виступає за переговори для виходу зі "спіралі ескалації". Виходячи зі своєї історії, Німеччина має бути готова вжити активних спроб досягти взаєморозуміння, зазначив Шольц.

Однак про поверннення РФ до складу G7 у найближчому майбутньому не йдеться, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock). Росія була виключена зі складу Великої вісімки (G8) у 2014 році після анексії українського Криму.

Нагадаємо, що наступний саміт Великої сімки пройде 26-28 червня у баварських Альпах. G7 сформувалася у 1970-ті роки найбільшими індустріальними державами, які обговорювали економічні питання. Сьогодні Велика сімка займається переважно обговоренням політичних питань, вирішення яких можливе лише спільно.