Німеччина передасть біднішим країнам ще 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Німеччина до кінця 2021 року передасть ініціативі COVAX додаткові 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу. Про це в п'ятницю, 21 травня, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) під час глобального саміту з охорони здоров'я. У цьому онлайн-заході, організованому Єврокомісією та Італією, беруть участь країни Великої двадцятки.

Утім, обов'язковою умовою передачі є те, що від постачальників справді надійдуть вакцини, замовлені Німеччиною, зазначила Меркель. Також ФРН планує виділити на підтримку COVAX ще 100 мільйонів євро, а отже, внесок Німеччини в кампанію вакцинації в світі перевищує мільярд євро, повідомила канцлерка. Досі в рамках ініціативи 125 країн отримали 70 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, зазначає агентство dpa.

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Водночас президент Франції Еммануель Макрон цього ж дня також оголосив, що його країна до кінця року надасть COVAX щонайменше 30 мільйонів доз вакцини від коронавірусу різних виробників.

Нагадаємо, раніше того ж дня в рамках саміту голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що країни ЄС планують передати біднішим країнам до кінця року в рамках ініціативи COVAX 100 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

Також фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз виділить мільярд євро на розбудову виробництва вакцин в Африці. "Африка сьогодні імпортує 99 відсотків вакцин, і це має змінитися", - переконана голова Єврокомісії. Так звані виробничі хаби, за її словами, будуть розподілені по всьому континенту, проте точної інформації щодо місць розташування потужностей фон дер Ляєн не надала.

Серед головних тем заходу була не лише допомога бідним країнам у боротьбі з пандемією COVID-19, йшлося також про запобігання майбутніх криз у сфері охорони здоров'я, а також про кращу підготовку до таких криз.

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