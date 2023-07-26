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КультураНімеччина

ФРН запустила проєкт підтримки українського книжкового ринку

Данило Білик
3 год. тому

У Німеччині оголосили про старт проєкту підтримки українського книжкового ринку. Мета проєкту - підтримати українські видавництва, письменників та журналістів, а також покращити розуміння німцями української культури.

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Зруйнована внаслідок бойових дій бібліотека в Чернігові
Зруйнована внаслідок бойових дій бібліотека в Чернігові (архівне фото)Фото: Denis Vejas/JOKER/picture alliance

Біржова спілка німецьких видавців (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) оголосила про старт програми підтримки українського книжкового ринку, також обміну між українською та німецькою галуззю культури. Як повідомили в середу, 26 липня, в спілці, програма дотується відомством держміністерки Німеччини з питань культури Клаудії Рот (Claudia Roth). Сума дотації становить 900 тисяч євро.

Мета програми - зокрема, підтримка українських видавництв, письменниць та письменників, а також тих, хто працює в медіасфері. Водночас проєкт покликаний покращити розуміння української культури та історії в Німеччині. У рамках проєкту німецька спілка видавців співпрацює з Франкфуртським книжковим ярмарком, Українським інститутом книги та культурним комплексом "Мистецький арсенал". Серед партнерів програми також українське книжкове онлайн-видання "Читомо" та німецький культурний центр "Ґете-Інститут".

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Презентуючи програму, держміністерка Німеччини з питань культури Рот звинуватила Росію в тому, що вона "систематично веде війну, зокрема, і проти української культури та суспільної ідентичності". За словами Рот, свідченням цього є цілеспрямована російська агресія проти бібліотек, друкарень та книгарень. Мета проєкту, зокрема, полягає в тому, аби надати "важливі імпульси для збереження розхитаного літературного ландшафту" в Україні.

Організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) нарахувала щонайменше 270 зруйнованих внаслідок повномасштабної російської війни музеїв, бібліотек, пам'ятників, церков та історичних об'єктів. Останнім прикладом стали масштабні руйнування внаслідок ракетного обстрілу центру Одеси в ніч на 23 липня. Тоді обласна влада повідомила про 25 пошкоджених архітектурних пам'яток.

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