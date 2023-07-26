ФРН запустила проєкт підтримки українського книжкового ринку

У Німеччині оголосили про старт проєкту підтримки українського книжкового ринку. Мета проєкту - підтримати українські видавництва, письменників та журналістів, а також покращити розуміння німцями української культури.

Біржова спілка німецьких видавців (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) оголосила про старт програми підтримки українського книжкового ринку, також обміну між українською та німецькою галуззю культури. Як повідомили в середу, 26 липня, в спілці, програма дотується відомством держміністерки Німеччини з питань культури Клаудії Рот (Claudia Roth). Сума дотації становить 900 тисяч євро.

Мета програми - зокрема, підтримка українських видавництв, письменниць та письменників, а також тих, хто працює в медіасфері. Водночас проєкт покликаний покращити розуміння української культури та історії в Німеччині. У рамках проєкту німецька спілка видавців співпрацює з Франкфуртським книжковим ярмарком, Українським інститутом книги та культурним комплексом "Мистецький арсенал". Серед партнерів програми також українське книжкове онлайн-видання "Читомо" та німецький культурний центр "Ґете-Інститут".

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Презентуючи програму, держміністерка Німеччини з питань культури Рот звинуватила Росію в тому, що вона "систематично веде війну, зокрема, і проти української культури та суспільної ідентичності". За словами Рот, свідченням цього є цілеспрямована російська агресія проти бібліотек, друкарень та книгарень. Мета проєкту, зокрема, полягає в тому, аби надати "важливі імпульси для збереження розхитаного літературного ландшафту" в Україні.

Організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) нарахувала щонайменше 270 зруйнованих внаслідок повномасштабної російської війни музеїв, бібліотек, пам'ятників, церков та історичних об'єктів. Останнім прикладом стали масштабні руйнування внаслідок ракетного обстрілу центру Одеси в ніч на 23 липня. Тоді обласна влада повідомила про 25 пошкоджених архітектурних пам'яток.