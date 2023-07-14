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У Берліні показують меблі-привиди з бібліотек України

Дмитро Вачедін
2 год. тому

Українські художниці виставили у Берліні інсталяцію з меблів зруйнованих українських бібліотек. Вона пофарбована в білий - колір привидів та спогадів.

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Інсталяція з меблів з українських бібліотек
Інсталяція з меблів з українських бібліотекФото: Sofiia Hupalovska/DW

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російська армія зруйнувала або пошкодила сотні закладів культури. Організація ООН з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) нарахувала щонайменше 260 зруйнованих музеїв, бібліотек, пам'ятників, церков та історичних об'єктів. Останній приклад -будинок-музей художниці Поліни Райко в окупованій Херсонській області. Внаслідок повені через підрив дамби Каховської ГЕС в окупованій частині Херсонської області будинок було затоплено, більшість фресок було знищено.

Інсталяція у берлінській бібліотеці

Щоб нагадати про це, Державна бібліотека Берліна підготувала разом із посольством України та Ukraine Book Institute інсталяцію "Sensitive Content - Зруйновані бібліотеки в Україні". Авторами інсталяції, яку можна з 7 липня по 8 жовтня 2023 року побачити у виставковій залі Державної берлінської бібліотеки Stabi Kulturwerk, стали художниці Софія Хупаловська та Дарина Біла. Вони зібрали меблі з п'яти зруйнованих російською армією бібліотек, включно із  знищеною фугасною бомбою пам'яткою архітектури 19-го століття, в якій була розташована обласна бібліотека для юнацтва. Згідно з концепцією, меблі були пофарбовані в білий колір - щоб вони виглядали як привид, як спогад про мирне життя.

Німецька влада вже через кілька тижнів після 24 лютого створила спеціальний фонд "Захист культурних цінностей в Україні" (Kulturgutschutz Ukraine). В Україну було відправлено понад 20 контейнерів за допомогою для 200 установ культури - електрогенератори, осушувачі повітря, системи сигналізацій. "Путінський режим веде свою злочинну війну не лише проти цивільного населення, а й проти культурної ідентичності України. Очевидно, українська культура (за його задумом російської влади. - Ред.) має зникнути", - заявила держміністерка з питань культури та ЗМІ Німеччини Клаудіа Рот (Claudia Roth).

Берлінська інсталяція покликана нагадати про те, чого варта українській культурі війна, що триває.

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