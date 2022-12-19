ФРН відмовляє у візі пов'язаним з підсанкційними фірмами

Причиною для відмови у візі ФРН є ділові, політичні чи сімейні зв'язки громадянина РФ з організаціями, які перебувають під санкціями Євросоюзу.

Російським громадянам, які мають ділові, політичні чи сімейні зв'язки з організаціями, які потрапили під санкції Європейського Союзу, візи, в тому числі національні німецькі для роботи та тимчасової посвідки на проживання у ФРН, не видаються. Про це повідомимо міністерство закордонних справ Німеччини у відповідь на запит кореспондента DW.

З цього правила можуть робити винятки. Німецька дипломатична служба спеціально вказує, що під час заповнення візової анкети не потрібно вказувати колишнє місце роботи.

Водночас колишнім працівникам підсанкційних російських організацій візи також не видаються, але тільки в тому випадку, якщо на цьому місці роботи вони обіймали таку посаду, яка дозволяє вважати, що ця людина й далі підтримує цілі та дії організації, пояснив співрозмовник у міністерстві на умовах анонімності.

Дев'ять пакетів санкцій ЄС щодо РФ

16 грудня ЄС запровадив дев'ятий пакет санкцій щодо Росії. Серед іншого, у список санкцій, пов'язаний з військово-промисловим комплексом Росії, внесли ще 168 суб'єктів. Таким чином їх уже 410.

Також у санкційному списку опинилися 29 навідників ракет на Україну.