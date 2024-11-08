Німці хочуть висування Пісторіуса в канцлери замість Шольца

За даними соціологічного опитування, більшість німців надають перевагу міністру оборони Борису Пісторіусу, а не чинному канцлеру Олафу Шольцу як кандидату від СДПН.

Більшість німців підтримують міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) у якості кандидата на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) замість Олафа Шольца (Olaf Scholz) на наступних виборах. Про це свідчать оприлюднені в п'ятницю, 8 листопада, результати опитування, проведеного інститутом дослідження громадської думки Forsa на замовлення телерадіокомпанії RTL/ntv.

Згідно з ним, 57 відсотків опитаних висловились за висунення Пісторіуса як кандидата від СДПН, а Шольца натомість підтримали лише 13 відсотків респондентів. Серед прихильників СДПН за Пісторіуса 58 відсотків, тоді як за Шольца - 30.

Більшість німців за дострокові вибори

Як свідчать дані політичного барометра ZDF, після розпаду правлячої в Німеччині коаліції переважна більшість виборців (84 відсотки) виступає за нові вибори, причому більше ніж кожен другий хоче, щоб вони відбулися чим швидше.

У розпаді коаліції, на думку більшості німців (39 відсотків), однаковою мірою винні всі партії. Майже третина опитаних поклали провину на Вільну демократичну партію, 15 відсотків - на Зелених і лише 10 відсотків - на СДПН.

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