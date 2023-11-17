Нідерланди виділили два мільярди євро на підтримку України

На 2024 рік Нідерланди передбачили два мільярди євро на допомогу Україні. Гроші спрямують здебільшого на військові потреби.

Уряд Нідерландів зарезерував понад два мільярди євро для допомоги Україні у 2024 році. Ці гроші будуть здебільшого спрямовані на військові потреби, повідомляється на сайті міністерства оборони країни у п'ятницю, 17 листопада.

Зокрема, Україна потребує боєприпасів та допомоги у облуговуванні вже переданих систем, йдеться у повідомленні. "Таким чином Нідерланди хочуть зробити свій внесок у посилення української протиповітряної оборони, щоб країна могла й надалі захищатися від атак на критичну інфраструктуру", - наголошується на сайті відомства.

Крім того, частину виділених грошей Нідерланди спрямують на відновлення і відбудову, а також на посилення кібербезпеки України. Крім того, у 2024 році Нідерланди продовжать навчання українських військових.

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"Нідерланди виділять два мільярди євро на військову підтримку України у 2024 році. Цією значною сумою ми посилаємо чіткий сигнал, що ми сповнені рішучості продовжувати нашу підтримку України зараз і в майбутньому", - заначила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в дописі у соцмережі Х.

Підтримка України з боку Нідерландів

Від початку повномасштабної війни Росії проти України Нідерланди активно підтримують офіційний Київ. Зокрема, країна приєдналася до постачання американських зенітних ракетних комплексів Patriot Збройним силам України (ЗСУ), а також зобов'язалася передати 42 винищувачі F-16 і допомогти навчити українських пілотів керувати ними.

В кінці 2022 року Нідерланди оголосили про виділення 2,5 мільярда євро на військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу Україні в 2023 році. З урахуванням останнього пакета загальна сума, яку Нідерланди виділили на підтримку України під час повномасштабної війни, вже сягнула близько 7,5 мільярдів євро, зазначила Оллонгрен, слова якої наводить Reuters.