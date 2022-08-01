Як Нідерланди хочуть провчити Росію і до чого тут газ?

СуспільствоЄвропаЯк Нідерланди хочуть провчити Росію і до чого тут газ?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоЄвропа01.08.20221 серпня 2022 р.Іспанія: чому південь країни потерпає від засухи і до чого тут фермери. Україна: як австралійський фотограф документує війну на передовій. Данія: за що держава позбавляє батьківських прав. Франція: чому парижанам безкоштовно роздають питну воду. https://www.dw.com/uk/yak-niderlandy-khochut-provchyty-rosiiu-i-do-choho-tut-postachannia-hazu-ievropa-u-fokusi/video-62668264Реклама