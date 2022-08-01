Як Нідерланди хочуть провчити Росію і до чого тут газ?

01.08.2022 1 серпня 2022 р.

Іспанія: чому південь країни потерпає від засухи і до чого тут фермери. Україна: як австралійський фотограф документує війну на передовій. Данія: за що держава позбавляє батьківських прав. Франція: чому парижанам безкоштовно роздають питну воду.