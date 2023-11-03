Нідерланди виділять 500 млн євро на боєприпаси Україні

До середини 2024 року Нідерланди доставлять ЗСУ артилерійські снаряди та боєприпаси для танків на пів мільярда євро, пообіцяла міністерка оборони Кайса Оллонгрен.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен анонсувала виділення Україні 500 мільйонів євро на нову партію військової допомоги, до якої увійдуть боєприпаси, повідомляють місцеві ЗМІ.

Більшу частину коштів - 260 мільйонів євро - спрямують на артилерійські снаряди, а решту 240 мільйонів євро - на боєприпаси для танків, пише видання HetFinancieeleDagblad . Очікується, що їх доставлять в Україну до середини 2024 року.

Оллонгрен 1-2 листопада відвідала Україну, де зустрілася, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським, і високо оцінила бойовий дух українців. "Це дає впевненість у майбутньому, але ви повинні бути наполегливими", - цитує її видання NRC.

Нідерланди передбачили $2,5 млрд доларів для України в 2023

З початку повномасштабної війни Росії проти України Нідерланди активно підтримують офіційний Київ. Зокрема, країна приєдналася до постачання американських зенітних ракетних комплексів Patriot Збройним силам України (ЗСУ), а також зобов'язалася передати 42 винищувачі F-16 і навчити українських пілотів керувати ними.

В кінці 2022 року Нідерланди оголосили про виділення 2,5 мільярда євро на військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу Україні в 2023 році.