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Нідерланди виділять 500 млн євро на боєприпаси Україні

Олександр Куницький
3 листопада 2023 р.

До середини 2024 року Нідерланди доставлять ЗСУ артилерійські снаряди та боєприпаси для танків на пів мільярда євро, пообіцяла міністерка оборони Кайса Оллонгрен.

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Прапор Нідерландів
Прапор НідерландівФото: picture alliance / Daniel Reinhardt/dpa

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен анонсувала виділення Україні 500 мільйонів євро на нову партію військової допомоги, до якої увійдуть боєприпаси, повідомляють місцеві ЗМІ.

Більшу частину коштів - 260 мільйонів євро - спрямують на артилерійські снаряди, а решту 240 мільйонів євро - на боєприпаси для танків, пише видання HetFinancieeleDagblad. Очікується, що їх доставлять в Україну до середини 2024 року.

Оллонгрен 1-2 листопада відвідала Україну, де зустрілася, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським, і високо оцінила бойовий дух українців. "Це дає впевненість у майбутньому, але ви повинні бути наполегливими", - цитує її видання NRC.

Нідерланди передбачили $2,5 млрд доларів для України в 2023

З початку повномасштабної війни Росії проти України Нідерланди активно підтримують офіційний Київ. Зокрема, країна приєдналася до постачання американських зенітних ракетних комплексів Patriot Збройним силам України (ЗСУ), а також зобов'язалася передати 42 винищувачі F-16 і навчити українських пілотів керувати ними.

В кінці 2022 року Нідерланди оголосили про виділення 2,5 мільярда євро на військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу Україні в 2023 році.

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