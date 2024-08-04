Удар РФ пошкодив інфраструктуру "Укрзалізниці" на Полтавщині

Російський обстріл у ніч на неділю, 4 серпня, пошкодив залізничну інфраструктуру в Полтавській області, повідомляє "Укрзалізниця".

"На щастя, обійшлось без жертв та поранених. Було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а енергопостачання наразі вже практично повністю поновлено", - йдеться у повідомленні.

Низці потягів Харківського напрямку оперативно змінили маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують з суттєвими затримками. Залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.

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Росія атакувала Полтавщину ракетами

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) повідомили раніше, що російські війська застосували вночі дві керовані авіаційні ракети Х-59 для удару по Полтавщині. Протиповітряній обороні збити їх не вдалося.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін розповів, що вибухи лунали в Миргородському районі, але запевнив, що, за попередньою інформацією, влучань в цивільну інфраструктуру та постраждалих немає.