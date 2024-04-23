Нічна атака "шахедів": Київ відбився, в Одесі 9 поранених

Війська РФ запустили дві балістичні ракети "Іскандер" і 16 дронів по Україні. ППО збила 15 безпілотників.

Російські війська в ніч проти вівторка, 23 квітня, атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" і 16-ма ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed-131/136. Як повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук, ракети запустили з Бєлгородської області РФ, а дрони - з мису Чауда в окупованому Криму і з Курської області РФ.

"Відбивали удар зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Цієї ночі захисниками неба збито 15 "шахедів" у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях", - написав він у Telegram.

В Одесі дев'ятеро поранених

Внаслідок російської атаки в Одесі поранення та травми дістали дев'ятеро людей, зокрема четверо дітей (9 і 12 років, і двоє немовлят). Діти та троє дорослих госпіталізовані.

Як повідомили Сили оборони Півдня, над областю знищили сім БпЛА, а падіння збитого дрона завдало руйнувань житловому сектору, пошкодило крамниці та інші об'єкти інфраструктури.

"Пошкоджено житлові будинки, сталося займання. Нашим рятувальникам вдалося врятувати 34 особи, з них 3 дітей", - розповів голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

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Пошкодження на Миколаївщині

Чотири з 15 дронів збили в Миколаївській області, уламки пошкодили торговельну інфраструктуру.

"Сталось займання торговельного павільйону, яке було оперативно ліквідовано вогнеборцями", - розповів голова ОВА Віталій Кім.

Над Києвом усі "шахеди" збили

Кілька дронів заходили на Київ з південно-західного напрямку, але протиповітряній обороні (ППО) вдалося їх всі знищити. "На даний момент в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих", - зазначив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.

Черкаська ОВА поки не звітувала про можливі наслідки роботи ППО в області.

Про влучання "Іскандерів" у зазначених вище повідомленнях не уточнюється.

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