Росія вночі била дронами по Одещині: є влучання

Війська РФ у ніч проти понеділка, 22 квітня, атакували Україну сімома ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed-131/136 і трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400.

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), дрони окупанти запустили з мису Чауда в анексованого Криму, а ракети - з окупованої Донеччини.

Влучання по фермерському господарству

П'ять з семи "шахедів" мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили в Одеській області.

Решта влучили по території фермерського господарства на Одещині, уточнили в оперативному командуванні ЗСУ "Південь". "Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Повітряних сил, вранці на Одещині збили розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".