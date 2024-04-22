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Росія вночі била дронами по Одещині: є влучання

Анастасія Шепелева
22 квітня 2024 р.

Збити вдалося 5 з 7 "шахедів".

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Збитий "шахед" у небі над Києвом (травень 2023)
Збиття "шахеда" (архівне фото)Фото: Gabriel Romero/ZUMA Press/IMAGO

Війська РФ у ніч проти понеділка, 22 квітня, атакували Україну сімома ударними безпілотниками (БпЛА) типу Shahed-131/136 і трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400. 

Як повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), дрони окупанти запустили з мису Чауда в анексованого Криму, а ракети - з окупованої Донеччини.

Влучання по фермерському господарству

П'ять з семи "шахедів" мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили в Одеській області. 

Решта влучили по території фермерського господарства на Одещині, уточнили в оперативному командуванні ЗСУ "Південь". "Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними Повітряних сил, вранці на Одещині збили розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". 

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