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КонфліктиУкраїна

Нічна атака на Київ: знешкоджені десяток безпілотників

Дмитро Шварц
1 грудня 2024 р.

Засобами ППО у ніч проти 1 грудня знешкоджені близько десятка ударних дронів, якими Росія атакувала столицю України.

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Збиття дрону Shahed у Києві, вересень 2024 року
Уламки збитого безпілотника впали у Голосіївському районі столиціФото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Засобами протиповітняної оборони (ППО) у ніч проти неділі, 1 грудня, над Києвом знешкоджені близько десятка ударних безпілотників, якими Росія атакувала столицю України. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація (КМВА) в Telegram.

"Сьогодні вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували Київ безпілотними літальними апаратами. Повітряна тривога в місті тривала приблизно півтори години. Сили оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці", - зазначив керівник ОВА Сергій Попко, зауваживши, що точну кількість і тип дронів назвуть Повітряні сили.

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Падіння уламків в Голосіївському районі

За попередньою інформацією, внаслідок атаки зафіксовано падіння уламків у Голосіївському районі. В одному із житлових будинків вибуховою хвилею пошкоджені вікна. У дворі будинку через падіння уламків дрона палають кілька будинків. Тим часом мер міста Віталій Кличко запевнив, що пожежа на ринку в Оболонському районі міста не пов'язана з атакою безпілотників.  

"За даними оперативного зведення на цю хвилину - в місті без постраждалих. Але інформація постійно оновлюється та уточнюється", - уточнив очільник КМВА вранці неділі.

При цьому він не виключив, що російські дрони, які ще фіксуються в Київській області, можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва. Тож закликав містян бути уважними і слідкувати за сигналами повітряної тривоги. Станом на 7:30 ранку за київським часом у столиці знову оголошена повітряна тривога. 

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Повітряні сили: Деякі "шахеди" можуть кружляти понад добу

Речник Повітряних сили України Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш в інтерв'ю Центру протидії дезінформації 29 листопада зазначав, що росіяни почали використовувати деякі варіанти безпілотників Shahed зі зниженим корисним навантаженням, які можуть літати навколо України понад 24 години.

"Особисто я бачив понад 24 години. Він кружляв - над різними заказниками, заповідниками. На нього там довго полювали, але зрештою все ж збили. Але тривати це може доволі довго... Якщо він довго літає, потрібно зменшити бойову частину та збільшити бак. Або навпаки - додати більше вибухової речовини, але зменшити кількість палива, яку він може нести", - зазначив Євлаш.

Також він повідомив, що росіяни запускають по Україні не тільки дрони Shahed, але й більш дешевші аналоги. "Ми знаємо і про кустарно зроблені БпЛА, це не тільки "шахеди", кожен з яких коштує близько 200 тисяч доларів. Вони роблять дешевші аналоги, дуже часто вони запускають "пустишки" так звані, які просто покликані виснажити нашу ППО, викрити її місце знаходження", - сказав Євлаш.

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