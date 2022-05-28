Невідомий гострий гепатит виявлено у сотень дітей у 33 країнах - ВООЗ

Гострий гепатит невідомого походження з початку квітня виявлено вже у 650 дітей у 33 країнах. Найбільшу кількість хворих зафіксовано у Великобританії (222) та США (216), випливає з повідомлення, розміщеного на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у п'ятницю, 27 травня. Також широкого поширення новий гепатит набув у країнах західної частини Тихоокеанського регіону, Південно-Східної Азії та Східного Середземномор'я.

Інфекцію виявлено ​​в Аргентині, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канаді, Кіпрі, Данії, Франції, Греції, Індонезії, Ірландії, Ізраїлі, Італії, Японії, Мальдівах, Мексиці, Молдові, Нідерландах, Норвегії, Палестинській автономії, Панамі, Польщі, Португалії, Південній Кореї, Румунії, Сербії, Сінгапурі, Словаччині, Словенії, Іспанії та Швеції.

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Понад 75 заражень у країнах Євросоюзу припадає на дітей віком до п'яти років. У повідомленні ВООЗ наголошується, що у дітей розвивається гостра печінкова недостатність. У шести відсотках випадках дітям була потрібна трансплантація печінки, дев'ять дітей померли.

Джерело зараження поки не встановлено

При цьому фахівці поки що не змогли встановити джерело зараження та способи передачі збудника. Вони виявляли у частини хворих аденовірус або коронавірус. Однак даних про те, що гепатит виникає як ускладнення після цих вірусів, поки що немає. ВООЗ продовжує вивчати цю гіпотезу.

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Лікарі виявили перші випадки зараження невідомим гепатитом на початку квітня. До 5 квітня ВООЗ знала про десять випадків у дітей у центральній Шотландії, а до 8 квітня - про 74 інфікованих у всій Великобританії.

23 квітня ВООЗ повідомила вже про 169 заражень у дітей віком від одного місяця до 16 років. У жодному з цих випадків вчені не виявили відомі віруси гепатиту А, В, С, D та E.