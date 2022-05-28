Невідомий гострий гепатит виявлено у сотень дітей у 33 країнах - ВООЗ

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Від наслідків гепатиту невідомого походження постраждали вже близько 650 дітей. Найбільша кількість заражень - у Великобританії та США.
Гострий гепатит невідомого походження з початку квітня виявлено вже у 650 дітей у 33 країнах. Найбільшу кількість хворих зафіксовано у Великобританії (222) та США (216), випливає з повідомлення, розміщеного на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у п'ятницю, 27 травня. Також широкого поширення новий гепатит набув у країнах західної частини Тихоокеанського регіону, Південно-Східної Азії та Східного Середземномор'я.
Інфекцію виявлено в Аргентині, Австрії, Бельгії, Болгарії, Канаді, Кіпрі, Данії, Франції, Греції, Індонезії, Ірландії, Ізраїлі, Італії, Японії, Мальдівах, Мексиці, Молдові, Нідерландах, Норвегії, Палестинській автономії, Панамі, Польщі, Португалії, Південній Кореї, Румунії, Сербії, Сінгапурі, Словаччині, Словенії, Іспанії та Швеції.
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Понад 75 заражень у країнах Євросоюзу припадає на дітей віком до п'яти років. У повідомленні ВООЗ наголошується, що у дітей розвивається гостра печінкова недостатність. У шести відсотках випадках дітям була потрібна трансплантація печінки, дев'ять дітей померли.
При цьому фахівці поки що не змогли встановити джерело зараження та способи передачі збудника. Вони виявляли у частини хворих аденовірус або коронавірус. Однак даних про те, що гепатит виникає як ускладнення після цих вірусів, поки що немає. ВООЗ продовжує вивчати цю гіпотезу.
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Лікарі виявили перші випадки зараження невідомим гепатитом на початку квітня. До 5 квітня ВООЗ знала про десять випадків у дітей у центральній Шотландії, а до 8 квітня - про 74 інфікованих у всій Великобританії.
23 квітня ВООЗ повідомила вже про 169 заражень у дітей віком від одного місяця до 16 років. У жодному з цих випадків вчені не виявили відомі віруси гепатиту А, В, С, D та E.