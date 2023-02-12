Ізраїль посилить кампанію проти палестинських нападників

У Східному Єрусалимі палестинець наїхав на автобусну зупинку, внаслідок чого троє ізраїльтян загинули. Нападника вбили. Ще одного палестинця застрелили під час сутичок на Західному березі Йордану.

Ізраїль планує активізувати кампанію проти палестинських нападників у Східному Єрусалимі та Західному березі річки Йордан, заявив у неділю, 12 лютого, прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

"Сьогодні збирається уряд, щоб підготуватися до ще ширшої протидії тим, хто здійснює тероризм", - цитує Нетаньяху Reuters. Така заява послідувала після смертельної атаки у Східному Єрусалимі.

Напад в Східному Єрусалимі

10 лютого 32-річний палестинець в'їхав у натовп людей на автобусній зупинці, внаслідок чого загинули троє ізраїльтян, серед яких хлопчики шести і восьми років. За даними ЗМІ, нападника виписали з психіатричної лікарні незадовго до інциденту.

Поліцейські застрелили чоловіка на місці події, а також заарештували й допитали членів родини палестинця. Ізраїльські правоохоронці заварили двері й вікна у будинку сім'ї палестинця. Наступним кроком після опечатання може бути знесення будинку нападника, пише АР.

Усього через день після нападу ще один палестинець був убитий пострілом під час протистояння з ізраїльськими поселенцями на Західному березі. Тим часом у Секторі Гази палестинці в суботу ввечері випустили ракету у бік ізраїльського кордону. Ізраїльська армія заявила, що ракету було перехоплено, передає dpa.

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Ситуація з безпекою в Ізраїлі та на палестинських територіях була надзвичайно напруженою протягом кількох тижнів. Ізраїльська армія проводить майже щоденні рейди на Західному березі річки Йордан, що призводило до неодноразових сутичок. З початку цього року повідомлялося про загибель вже 45 палестинців під час них або в ході їхніх власних атак. Окрім того, внаслідок атак палестинців у 2023 році загинули дев'ять ізраїльтян та українка.

За даними правозахисників, у 2022 році на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі було вбито близько 150 палестинців, що зробило цей рік найбільш смертоносним на цих територіях з 2004 року. Водночас, за минулий рік 30 людей загинули в ході нападів палестинців на ізраїльтян, пише АР.

Ізраїль завоював Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим у 1967 році. Сьогодні там проживає понад 600 тисяч ізраїльських поселенців, зазначає dpa.