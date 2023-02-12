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Місце наїзду на зупинку в Єрусалимі
Місце наїзду на зупинку в ЄрусалиміФото: Mahmoud Illean/AP/picture alliance
КонфліктиІзраїль

Ізраїль посилить кампанію проти палестинських нападників

Ольга Журавльова
2 год. тому

У Східному Єрусалимі палестинець наїхав на автобусну зупинку, внаслідок чого троє ізраїльтян загинули. Нападника вбили. Ще одного палестинця застрелили під час сутичок на Західному березі Йордану.

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Ізраїль планує активізувати кампанію проти палестинських нападників у Східному Єрусалимі та Західному березі річки Йордан, заявив у неділю, 12 лютого, прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

"Сьогодні збирається уряд, щоб підготуватися до ще ширшої протидії тим, хто здійснює тероризм", - цитує Нетаньяху Reuters. Така заява послідувала після смертельної атаки у Східному Єрусалимі.

Напад в Східному Єрусалимі

10 лютого 32-річний палестинець в'їхав у натовп людей на автобусній зупинці, внаслідок чого загинули троє ізраїльтян, серед яких хлопчики шести і восьми років. За даними ЗМІ, нападника виписали з психіатричної лікарні незадовго до інциденту.

Поліцейські застрелили чоловіка на місці події, а також заарештували й допитали членів родини палестинця. Ізраїльські правоохоронці заварили двері й вікна у будинку сім'ї палестинця. Наступним кроком після опечатання може бути знесення будинку нападника, пише АР.

Усього через день після нападу ще один палестинець був убитий пострілом під час протистояння з ізраїльськими поселенцями на Західному березі. Тим часом у Секторі Гази палестинці в суботу ввечері випустили ракету у бік ізраїльського кордону. Ізраїльська армія заявила, що ракету було перехоплено, передає dpa.

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Ситуація з безпекою в Ізраїлі та на палестинських територіях була надзвичайно напруженою протягом кількох тижнів. Ізраїльська армія проводить майже щоденні рейди на Західному березі річки Йордан, що призводило до неодноразових сутичок. З початку цього року повідомлялося про загибель вже 45 палестинців під час них або в ході їхніх власних атак. Окрім того, внаслідок атак палестинців у 2023 році загинули дев'ять ізраїльтян та українка.

За даними правозахисників, у 2022 році на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі було вбито близько 150 палестинців, що зробило цей рік найбільш смертоносним на цих територіях з 2004 року. Водночас, за минулий рік 30 людей загинули в ході нападів палестинців на ізраїльтян, пише АР.

Ізраїль завоював Західний берег річки Йордан і Східний Єрусалим у 1967 році. Сьогодні там проживає понад 600 тисяч ізраїльських поселенців, зазначає dpa. 

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