Негода в Україні: є загиблі

Через негоду 10 людей загинули на Одещині, Миколаївщині, Харківщині та у Києві, 23 людини постраждали. З Одеської області евакуювали майже 2,5 тисячі осіб.

Через негоду в Україні загинули 10 людей, п'ятеро з них в Одеській області, двоє - на Миколаївщині, також є загиблі на Харківщині та у Києві. Постраждали через погоду 23 людини, серед яких є діти, повідомив очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко у вівторок, 28 листопада.

У 11 областях знеструмлені 411 населених пунктів. На Миколаївщині та Кіровоградщині залишаються перекритими для руху вісім автодоріг.

У Миколаївській області рятувальники виїжджали на виклики 66 разів, відбуксували 144 автомобілі. На деяких відрізках доріг рух залишається ускладненим.

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З Одещини евакуювали 2,5 тисячі людей

Із Одеської області через негоду евакуювали майже 2,5 тисячі осіб, із них 162 дітей. У 313 населених пунктах Одещини відсутнє електропостачання, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. "Силами рятувальних груп зі снігових пасток уже евакуйовано 2498 осіб, із них 162 дитини", - написав він у Telegram.

У регіоні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) залучалися до допомоги 254 рази, відбуксовано 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги.

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