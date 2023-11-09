"Не потрапимо в цю пастку": Кулеба відкидає переговори з РФ

Україна провела з Росією 200 раундів переговорів з 2014 року, які не завадили Володимиру Путіну розпочати повномасштабне вторгнення, зауважив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував ідеї проведення переговорів України з Росією. "Ті, хто стверджує, що Україна повинна вести переговори з Росією зараз, або не поінформовані, або введені в оману, або стають на бік Росії і хочуть, щоб Путін взяв паузу перед ще більшою агресією", - написав в четвер, 9 листопада, глава МЗС у соцмережі Х.

Як зазначив Кулеба, з 2014 по 2022 рік Київ провів близько 200 раундів переговорів з Москвою. За цей період було досягнуто 20 домовленостей про припинення вогню, які всі "були швидко порушені Росією".

"Жоден із 200 раундів переговорів чи 20 угод про припинення вогню не завадили Путіну розпочати жорстоке повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, - сказав він. - Ми не повинні і не потрапимо в цю пастку".

Нагадаємо, на початку листопада видання NBC News з посиланням на власні джерела повідомило, що американські та європейські чиновники непублічно обговорюють з представниками української влади можливості проведення мирних переговорів з Росією задля припинення війни.

Досі Україна регулярно відкидала будь-які можливості перемовин з РФ, допоки її війська не покинуть українську територію, а також не припускала жодних територіальних поступок. Президент України Володимир Зеленський минулого тижня заявив, що на нього ніхто не тисне з лідерів ЄС чи Сполучених Штатів з тим, щоб Україна сіла за стіл переговорів із Росією, пише "Укрінформ".

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