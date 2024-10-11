Бундестаг позбавив імунітету депутата від АдН Бранднера

Суд тричі ухвалював щодо Бранднера рішення про штраф за те, що він кілька разів назвав журналістку Der Spiegel Анн-Катрін Мюллер "фашисткою".

Німецький Бундестаг схвалив порушення кримінальної справи проти депутата від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Штефана Бранднера (Stephan Brandner), тим самим позбавивши його депутатської недоторканності. Про це повідомила пресслужба Бундестагу в четвер, 10 жовтня.

Відповідна рекомендація комітету з контролю за виборами, недоторканністю та контролю за дотриманням регламенту здобула більшість голосів депутатів із фракцій коаліційних партій (Соціал-демократична партія Німеччини, Вільна демократична партія і "Союз-90/Зелені"), а також фракції ХДС/ХСС і парламентських груп Лівої партії та "Союзу Сари Ваґенкнехт".

Фракція АдН утрималася, один депутат, який не належить до будь-якої фракції, проголосував проти, ідеться далі у пресрелізі.

Позов журналістки до депутата Бранднера

За даними німецьких ЗМІ, кримінальне переслідування Бранднера пов'язане з позовом, поданим проти нього журналісткою тижневика Der Spiegel Анн-Катрін Мюллер (Ann-Katrin Müller), яка спеціалізується на висвітленні тем, пов'язаних з АдН. Як пише онлайн-видання T-online, у соцмережі X політик назвав її "фашисткою", "головною фашисткою" і "фашисткою зі Spiegel".

Штефан Бранднер - юрист за освітою. У фракції АдН у Бундестазі 58-річний політик є заступником керівника робочої групи з питань права і другим парламентським секретарем фракції.

У коментарі T-online увечері 10 жовтня Штефан Бранднер заявив, що не може назвати точну причину, через яку його позбавили депутатської недоторканності, інакше йому загрожує новий штраф. При цьому він зауважив: "Щоб хоч якось інтерпретувати використане мною поняття в бік протизаконного, мені не вистачає фантазії". За словами політика, він скористався загальновживаним словом, яке і в парламентських дебатах "використовується інфляційно, у десятках варіантів". "Я не зробив нічого, крім того, що скористався своїм правом на свободу слова", - стверджує депутат.

Штрафи Штефана Бранднера

Земельний суд у Берліні вже тричі засуджував Штефана Бранднера до штрафів. У січні суд виніс рішення, що "немає жодних фактичних підстав" називати журналістку Анн-Катрін Мюллер "фашисткою". Два інших рішення про штраф ухвалили у квітні та серпні - через те, що Бранднер повторював своє висловлювання. За даними T-online, загалом йому довелося заплатити 50 тисяч євро.