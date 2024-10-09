Лідерка АдН Аліс Вайдель: ультраправа і нетрадиційна

"Альтернатива для Німеччини" номінувала свою лідерку кандидаткою на посаду канцлера. Вайдель любить провокувати і живе не так, як пропагує її партія.

Аліс Вайдель (Alice Weidel) - одна з лише дев'яти жінок у парламентській фракції "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Чоловіків у цій фракції - 69. Таким чином частка жінок становить лише 11,5 відсотка, що є найменшим показником серед усіх фракцій у Бундестазі. Для порівняння: у лавах фракції консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) налічується 25,4 відсотка жінок, а в Зелених їх - 59,3 відсотка.

У політичному сенсі Вайдель є важковаговиком у АдН, де домінують чоловіки: вона ділить головування як у партії, так і в парламентській фракції з Тіно Хрупаллою (Tino Chrupalla). На виборах до Бундестагу 2021 року вони також спільно очолили передвиборчу кампанію своєї політсили. Тоді результат виявився для АдН невтішним: 10,3 відсотка порівняно з 12,6 відсотка у 2017 році.

Рекордні результати на земельних виборах

Відтоді, однак, рух для цієї політсили іде майже тільки в одному напрямку - вгору. Неабияким успіхом АдН може похвалитися на останніх виборах до земельних парламентів на сході Німеччини: в Тюрингії вона набрала 32,8 відсотка голосів, утворивши найбільшу фракцію в ландтазі; у Саксонії - 30,1 відсотка, опинившись на другому місці, у Бранденбурзі - 29,2 відсотка, що їй також забезпечило друге місце. Популярність АдН зросла й на федеральному рівні. За даними загальнонаціональних опитувань, партія, яку Федеральне відомство з питань захисту конституції внесло до списку організацій, що підозрюються в правому екстремізмі, користується підтримкою до 20 відсотків населення.

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Успіх на всіх політичних рівнях спонукав АдН висунути Аліс Вайдель кандидаткою на посаду канцлера на виборах до Бундестагу у вересні 2025 року. 45-річну політикиню мають офіційно обрати кандидаткою на загальнонаціональній партійній конференції у березні. Однак економістка з докторським ступенем не має жодних шансів очолити уряд Німеччини. Навіть якби АдН стала найсильнішою політичною силою, вона навряд чи зможе знайти партію, яка б погодилася сформувати з нею коаліцію.

Аліс Вайдель - політикиня, звикла до ролі лідерки і до провокаційних заяв Фото: Liesa Johannssen/REUTERS

Взірець для наслідування: Маргарет Тетчер

Отже, Аліс Вайдель може лише мріяти про те, щоб піти слідами свого взірця: Маргарет Тетчер. "Мене вражає її біографія, рух проти течії, навіть коли стає неприємно", - сказала лідерка АдН в інтерв'ю таблоїду Bild про британську прем'єр-міністерку, яка обіймала посаду глави уряду з 1979 по 1990 рік.

Тетчер називали "залізною леді", оскільки вона дотримувалася свого радикального ліберально-економічного курсу, незважаючи ні на що. Її кредо: низькі податки, менше державних субсидій, приватизація. Курс, який відповідає уявленням колишньої консультантки з питань управління Вайдель. "Тетчер очолила Великобританію, коли країна перебувала на економічному дні, і знову її підняла".

"Ми намагаємося реформувати ЄС"

Коли Вайдель у 2013 році лише через кілька місяців після заснування АдН приєдналася до партії, її програма була євроскептичною та націонал-ліберальною. Вайдель і сьогодні вважає, що в цьому нічого не змінилося. "Ми намагаємося реформувати ЄС", - сказала вона в серпні в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag. Якщо реформа Європейського Союзу провалиться, кожній країні має бути надана можливість проголосувати на референдумі щодо того, чи залишатися їй в ЄС.

У тому ж інтерв'ю Вайдель нічого не хоче знати про зсув у крайній правий бік. Вона навіть захищає лідера екстремістського крила партії Бйорна Геке (Björn Höcke). Лідер тюринзької АдН був кілька разів засуджений за публічне використання націонал-соціалістичних гасел. Тим не менш, Вайдель стверджує: "У нього дуже провокаційний елемент послабився. Він чудово працює в Тюрингії. Кримінальні справи я вважаю смішними і сумнівними".

Так лідерка АдН говорить про людину, яку, згідно з рішенням суду, можна називати "фашистом". Більше того, його власна партія звинуватила його у "спорідненості з націонал-соціалізмом" ще у 2017 році. Тому вона хотіла виключити його зі своїх лав за згодою Вайдель. Однак арбітражний суд відхилив заяву федерального правління партії.

Вайдель визнає, що їй подобається провокувати. У 2018 році вона в Бундестазі назвала біженців і шукачів притулку "субсидованими чоловіками з ножами", а мусульманських дітей - "дівчатками в хустках". За це лідерка парламентської фракції АдН отримала публічно зауваження від тодішнього президента Бундестагу Вольфґанґа Шойбле (Wolfgang Schäuble).

Аліс Вайдель вважає, що її однопартієць Бйорн Геке чудово працює в Тюрингії Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Лідерка АдН виправдовує вираз "дівчата в хустці"

"Поляризація є стилістичним прийомом для стимулювання дебатів", - виправдовувала вона свій вибір слів через кілька днів в інтерв'ю газеті "Neue Zürcher Zeitung". Висловом "дівчина в хустці", вона хотіла привернути увагу до того, що в Німеччині є проблема з консервативним ісламом, який, на її думку, несумісний з Основним законом.

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Аліс Вайдель - провокаторка? Жінка, яка через своє приватне життя можливо наражається на упередження у власних лавах? Тому що вона перебуває у стосунках з жінкою, котра походить зі Шрі-Ланки, а також має двох прийомних дітей. Це дуже далеко від ідеального образу АдН. У своїй програмі партія виступає за традиційну модель сім'ї: "У сім'ї мати і батько несуть тривалу спільну відповідальність за своїх дітей".

Майбутня кандидатка в канцлери від АдН, яка живе в Німеччині та Швейцарії, жодним чином не є прикладом втілення в життя світоглядних засад своєї партії. Утім, Аліс Вайдель не бачить тут проблеми, адже ще у 2017 році вона казала, що, можливо, хтось це й не сприймає, але, мовляв, "це є і в інших партіях".