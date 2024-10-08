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У ФРН розслідують агробізнес у Білорусі депутата від АдН

Анастасія Арінушкіна | Валерій Сааков
8 жовтня 2024 р.

Цибулеві поля у Білорусі, які належать саксонському депутату Єрґу Дорнау, могли обробляти ув'язнені. У партії привітали початок розслідування.

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Протестна акція в Лейпцигу проти Єрґа Дорнау, який представляє АдН
Протестна акція в Лейпцигу проти Єрґа ДорнауФото: DW

Прокуратура у федеральній землі Саксонія розпочала попереднє розслідування щодо члена правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Єрґа Дорнау (Jörg Dornau), повідомило в понеділок, 7 жовтня, агентство dpa. Депутата саксонського земельного парламенту підозрюють у тому, що на цибулевих полях у Білорусі, які йому належать, використовували працю ув'язнених.

У регіональному відділенні партії привітали, що справу проти Дорнау розслідують "на підставі фактів". "Ми довіряємо незалежній саксонській судовій системі", - заявив генеральний секретар регіонального відділення АдН Ян Цверґ (Jan Zwerg). За словами Цверґа, обвинувачення проти Дорнау в ЗМІ здебільшого "суперечливі": одні говорять про примусову працю, інші стверджують, що ув'язнені виконували роботи "добровільно". "До з'ясування обставин справи для нас діє презумпція невинуватості", - наголосив політик. Сам Дорнау не відповів ані на запит DW, ані на запит dpa.

Штраф за білоруську цибулю для німецького депутата

Раніше журналісти видання Reform.news поговорили з білорусом, якого в лютому 2024 року засудили на 15 діб арешту за лайк у соціальних мережах. Чоловік анонімно розповів, що його утримували в центрі ізоляції правопорушників (ЦІП) у місті Ліда Гродненської області. За його словами, заарештованих вивозили на роботу на сільськогосподарське підприємство, де він разом з іншими ув'язненими перебирав цибулю для однієї з торгових мереж.

Видання стверджує, що підприємство, яке залучало до сільськогосподарських робіт заарештованих, - це ТОВ "Цибулька-Бел". Частково воно належить Єрґу Дорнау. Цю інформацію у квітні 2024 року з'ясувало німецьке видання Welt am Sonntag. Сам депутат приховав ці дані про свій агробізнес у Білорусі, за що парламент Саксонії оштрафував його на 20 862 євро.

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